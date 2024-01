RUGBY. ''Botia va finir maire de Pau à ce rythme !'', Enorme face à la Section, le Fidjien a régalé les fans rochelais

Thomas décisif, Botia la machine, Skelton le char, la Rochelle fait tomber Pau, ses supporters aux anges !La Rochelle a réussi une très belle opération au classement ce samedi en s'imposant à Pau. Une première victoire à l'extérieur cette saison pour les Maritimes qui leur permet d'intégrer provisoirement le Top 6.

Les doubles vainqueurs de la coupe des champions n'avaient pas fait le voyage à vide au Hameau, bien décidés qu'ils étaient à continuer leur série de succès en terre paloise. Les cadres étaient alignés, à commencer Alldritt, Atonio, Skelton, Dulin, Kerr-Barlow ou encore Botia.

S'il n'a pas marqué l'essai de la victoire à l'instar de Teddy Thomas, le troisième ligne fidjien a été très en vue, en particulier en défense. On l'a notamment vu se démultiplier au plaquage dans le premier acte.

Avant le premier essai de la Section, c'est également lui qui était au grattage comme il l'a si souvent été durant cette partie. De quoi donner le sourire aux supporters rochelais malgré une première période compliquée pour les visiteurs.

D'aucuns ont estimé qu'il avait été le seul à surnager. A-t-il déjà fait un mauvais match face aux Béarnais ? Une question qui n'aura sans doute pas de vraie réponse. Une chose est sûre, il a répondu présent pour le Stade Rochelais.

Je ne sais pas combien de matches Botia a pu jouer contre la Section, mais je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu une fois mauvais ou même neutre. Toujours énorme et au-dessus physiquement #SPSR

Si la Rochelle veut s'installer durablement dans le Top 6 et surtout défendre son titre en Champions Cup, elle aura besoin que ses meilleurs joueurs soient au meilleur de leur forme. Après un début de saison difficile, il semblerait que la machine rochelaise commence à tourner.

Prochain rendez-vous à domicile face au Leicester. Les supporters espèrent que Botia sera d'attaque, lui qui n'a pas pu terminer la rencontre après avoir beaucoup donné.

On jouerait chaque weekend contre Pau, Botia serait le meilleur joueur du monde incontestablement ! #FievreSR #SPSR

Botia va finir maire de Pau à ce rythme ! Alldritt précieux en défense, Reus parfait face aux perches. Une touche vraiment bonne, la mêlée moins dominante. Et quand on joue et qu'on accélère, c'est tranchant. Maintenant il faut répéter ça + souvent ! #FievreSR #SPSR