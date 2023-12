RUGBY. Top 14. En battant Toulouse, La Rochelle vient-elle (enfin) de lancer sa saison ?

Pour conclure son année 2023, le Stade Rochelais s’est montré bien supérieur à Toulouse en Top 14, ce samedi 30 décembre sur ses terres.

Pour la 11e journée de Top 14, le Stade Rochelais recevait Toulouse sur sa pelouse. Pour l’occasion, les hommes de Ronan O’Gara se sont démenés et ont arraché un précieux succès bonifié, qui plus est, face au rival rouge et noir. Le score final était de 29 à 8, en faveur des locaux.

Alors que La Rochelle était à 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, les Maritimes ont dominé les Toulousains des pieds à la tête. Ils ont eu les deux tiers de l’occupation et de la possession en leur faveur. Grâce à cela, les Rochelais ont mis la main sur le cuir et se sont montrés dominants avec, que cela soit avec les courses d’arrières ou les charges d’avants.

D’un point de vue statistique, les Maritimes ont supplanté les Toulousains dans leur propre style de jeu, à l’image du remuant Nathan Bollengier. Ils ont battu 36 défenseurs durant 80 minutes, pour seulement 16, côté Toulousain.

Pour marquer ce match dans la symbolique, les locaux ont également observé le retour de leur numéro 8 Grégory Alldritt. À la 55e minute de jeu, l’international tricolore a de nouveau foulé une pelouse de rugby, pour la première fois depuis la Coupe du monde. Cependant, la blessure de Jules Favre et le carton rouge de Thomas Lavault ternissent un peu l’addition.

En conférence de presse, les Rochelais mettent l’accent sur une confiance retrouvée. Le but ? Trouver une bonne dynamique le plus vite possible. Ainsi, le troisième ligne Paul Boudehent a affirmé cette volonté de faire mieux à l’avenir, selon des propos rapportés par L’Équipe :

On l'attendait, on a travaillé pour, on prend 5 points, donc on est super contents, même s'il y a des petites choses à travailler. On voulait gagner. On n'était pas en très grande confiance, mais on connaît nos forces, on a des certitudes devant, notamment sur nos mauls, et ça nous a bien aidés pour nous mettre dans l'avancée. Même si Toulouse était remanié, ils avaient une très belle équipe et nous, on voulait montrer un tout autre visage. Dans le vestiaire, on s'était dit qu'on était tous des soldats et qu'il fallait arrêter de parler et agir. C'est ce que tout le monde a voulu faire, ça nous a permis d'être dans les meilleures conditions.”

Toulouse a du mal à l'extérieur

En parallèle, les Toulousains se sont perdus sur la côte. Si bon nombre de titulaires manquaient à l’appel, ce déplacement compliqué ne leur permet pas de réintégrer le top 6. Toujours 7e au classement, une victoire de Castres ce dimanche pourrait mettre les Rouge et Noir à 4 points du premier qualifiables aux phases finales : le Stade Français.

De plus, c’est la première fois que les hommes d’Ugo Mola laissent un point de bonus à l’un de leur adversaire cette saison. Le staff rouge et noir peine à trouver une rotation efficace, capable d’arracher des victoires à l’extérieur. Une équation qui devra se résoudre au plus vite, le prochain déplacement des Occitans ayant lieu chez le leader, le Racing 92 (le 28 janvier, pour conclure la phase aller du Top 14).

