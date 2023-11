RUGBY. Top 14. ''Bernard est quelqu’un d’inspirant'', Ugo Mola sur le retour de Laporte aux affaires

L'entraîneur du Stade Toulousain Ugo Mola a commenté le retour de l'ancien sélectionneur du XV de France Bernard Laporte dans le monde du rugby.

Il ne vous aura pas échappé que Bernard Laporte est de retour aux affaires en Top 14. Non comme entraîneur, mais directeur sportif du côté de Montpellier. Lanterne rouge du championnat, le MHR a fait appel à l'ancien sélectionneur du XV de France pour remonter la pente. Laporte a déjà mis le nez dans le ruck en nommant un nouveau staff.

Un retour qui fait beaucoup parler étant donné les antécédents de celui qui a été président de la FFR et vice-président de World Rugby. Des postes qu'il avait été contraint de quitter suite à des démêlés avec la justice.

Sera-t-il l'homme de la situation pour la formation héraultaise ? Réponse dans quelques mois. Son retour ne laisse cependant personne indifférent. Du côté du Stade Toulousain, Ugo Mola trouve "ça chouette", comme le confie au Midi Olympique.

Que vous l'appréciez ou non, chacun son avis. Mais ce qui est sûr, c'est que Bernard est quelqu'un qui fait des choses." Il est vrai que Bernard Laporte aura eu de multiples vies, d'abord sur la pelouse, puis surtout en dehors. Si certaines ne sont pas vraiment la tasse de thé de Mola, l'ancien patron de Bleus n'en reste pas moins un personnage emblématique "qui compte et qui a gagné."

"Bernard est quelqu’un d’inspirant, il l'est au même titre que d’autres entraîneurs connus lorsque j’étais un jeune joueur." Que ce soit avec le XV de France ou encore le Rugby club toulonnais, il est un des coachs les plus titrés de l'histoire du rugby français.

Une expérience et un vécu dont le MHR va avoir besoin pour se sortir de la zone rouge et entamer une folle remontée au classement pour espérer faire partie des six équipes qualifiées pour les phases finales. Et ça commence dès ce week-end avec la venue du promu Oyonnax en Top 14.

Après six défaites de rang, Montpellier doit l'emporter à domicile. Si possible avec le bonus offensif afin de commencer à engranger des points. Pour l'heure, le champion de France 2022 accuse 17 longueurs de retard sur la tête du classement après sept journées. Rien de rédhibitoire à condition de retrouver le chemin de la victoire rapidement.