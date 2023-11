OPINION. Bernard Laporte, l’homme idéal pour sortir ce pale MHR de la zone rouge ?

Qu’importe la morale, Bernard Laporte est le nouveau directeur du rugby de Montpellier. Quitte à renforcer son statut de club le plus détesté de France, autant le faire avec la manière. Et en restant en Top 14.

"Mon retour agace les cons. Mais des cons, il y en a partout et ceux-là ne m'intéressent pas", a-t-il balancé sur RMC. Lui ? Corollairement à l’actualité, c’est bien évidemment Bernard Laporte. Qui d’autre ? Malgré les secousses de la dernière année, l’homme de 59 ans n’a rien perdu de son franc-parler légendaire. Et puisqu’elle est légale, à défaut d’être morale selon certains, sa nomination en tant que directeur du rugby du MHR ne peut souffrir d’aucune contestation.



D’ailleurs, puisque ni nous ni vous n’êtes juge ou avocat, et si on regardait plutôt l’efficience de cette nomination ? De toute manière, Bernie le Dingue est clivant, on le sait : soit on l’adore, soit on le déteste. Mais avec lui, la demi-mesure n’existe pas. Il est comme ça, Laporte ; généreux, épicurien mais aussi parfois colérique et épidermique.

Une double-face disaient certains, mi Scapin mi Robin des bois, qui, comme constante, a encore cet inexorable besoin de challenges et d’aventures. En s’y donnant toujours corps et âme, jusqu’à consumer les choses jusqu’à la moelle. Quoi qu’il en coûte. Quitte à parfois arriver au point de non-retour, ou à flirter avec la règle…

Laporte, l'homme qui gagne

Reste que factuellement, l’ancien sélectionneur du XV de France a gagné (presque) partout où il est passé. Avec lui, il y a 25 ans, le Stade Français avait remporté son premier titre de champion de France depuis 90 ans. Dans les années 2000, les Bleus ont raflé deux Grands Chelems quand le RCT a vécu les plus belles pages de son histoire avec 3 titres de champion d’Europe de rang sous ses ordres. Plus récemment, la France, elle, obtint une improbable coupe du monde sur son sol alors que même le plus fou des hommes n’aurait pas misé 1 kopeck là-dessus à l’époque. On vous l’a dit, peu importe les méthodes, les coups de sang et les coups d’je t’aime, Laporte est un gagneur, un vrai.

C’est donc en se fiant au personnage qu’il est, qu’il y a fort à parier qu’il sorte Montpellier de ce beau "merdier" dans lequel le club héraultais semble s’embourber irrémédiablement depuis le début de la saison. C’est ce que lui a demandé son ami Mohed Altrad. Le MHR a besoin de caractère ? Ça tombe bien, Laporte en a à revendre. D’un guide ? Tous ceux qui l’ont côtoyé en club sont unanimes : Bernie est le plus grand meneur d’hommes qu’ils ont côtoyé. À Toulon , pour l’exemple, les champions du monde et terreur du pré Bakkies Botha , Dannie Rossouw ou Juan Smith lui mangeaient dans la main, lui, le petit homme à lunettes, guère plus épais que Benoît Paillaugue

Et c’est en ce sens-là que de notre côté, on pense qu’il y arrivera. Il n’a plus la force d’entraîner, disait-il récemment ? Même depuis sa tour de Babel en tant que directeur du rugby, Laporte saura donner ce supplément d’âme à ce fade et moribond MHR. D’autant que le binoclard ne débarque pas seul, mais avec une armée composée de Collazo, Etcheto et Labit. Un cocktail osé, qui pourrait bien devenir Molotov à la moindre étincelle, qu’on se le dise. Ce sera au catalyseur Bernie d’équilibrer l’équation. Pas une mince affaire, pour celui que l’on surnomme "le Dingue". Mais un nouveau challenge, comme il les aime.