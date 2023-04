RUGBY. Si Bakkies Botha a rejoint Toulon, c'est pour jouer avec cette légende (et ce n'est pas Wilkinson)

L'ancien deuxième ligne sud-africain Bakkies Botha est revenu sur les raisons qui l'avaient poussé à rejoindre le RCT et sur ses motivations à l'époque.

C'est entre deux matchs de Top 14 et une demi-finale de Challenge Cup que Toulon a choisi d'organiser sa cérémonie du "Hall of Fame". Faire revenir autant de légendes du rugby mondial sur la rade en même temps, ça n'a pas dû être simple. Mais les supporters ont heureux de revoir certains des joueurs qui ont marqué l'histoire récente du club. Wilkinson, Giteau, Williams, Mitchell, Habana, Armitage ou encore Bakkies Botha, ils ont tous répondu à l'invitation du RCT pour ces grandes festivités organisées sur plusieurs jours. L'occasion pour les joueurs de revenir dans ce club qui a marqué leur carrière respective, de prendre des nouvelles et de se rappeler les bons souvenirs. "De la Currie Cup au Tri-Nations, la Coupe du monde, la Coupe d’Europe, le Top 14, j’ai tout gagné ! Mais venir dans un club comme Toulon, c’était juste la cerise sur le gâteau", confie ainsi l'ancien deuxième ligne du RCT et des Springboks à RMC. Botha a clairement l'un des plus beaux palmarès au monde. Mais comme disait une autre légende, "le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains." Et ces joueurs qui étaient autrefois ses adversaires, sont devenus ses amis.

Je suis venu ici pour jouer dans une équipe où tous les joueurs étaient mes ennemis ! Ils jouaient tous contre moi avant ! Et là, vous arrivez à Toulon et vous devez tous jouer ensemble.

S'il a choisi de venir à Toulon, c'est pour remporter des titres mais aussi pour jouer avec un joueur en particulier. Jonny Wilkinson ? Matt Giteau ? "Une des raisons pour laquelle je suis venu était de découvrir Carl Hayman, qui jouait déjà ici. Car je pense encore aujourd’hui qu’il était l’un des meilleurs piliers droits du monde. Et au-delà du climat magnifique ici, la mer, l’environnement, je voulais jouer avec Carl Hayman." Pour lui, l'argent n'a jamais été sa motivation première pour signer à Toulon. Il s'avait que le club avait des ambitions et comptait faire un gros recrutement. Il a d'ailleurs commencé en même temps que le Wallaby Giteau. Son objectif était d'avoir le respect de ces joueurs de classe mondiale. "Venir dans un club comme le RCT et dire : "je peux avoir le respect de Jonny Wilkinson, de Carl Hayman". Parce que maintenant, ce sont mes coéquipiers. Et comment vous faites ça ? Vous donnez tout." Joueur dur au mal, Botha n'a jamais triché sur le pré. En témoignent ses innombrables blessures. "Je dois confesser aujourd’hui que mes années à Toulon ont été celles où j’ai eu le plus de blessures dans ma carrière." Mais c'est aussi pour ce jeu brutal et direct qu'il avait choisi de venir en France. Des années plus tard, il en garde de précieux souvenirs.