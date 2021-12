RUGBY. RCT. L’électrique Cheslin Kolbe complimente Etzebeth et Dupont

Nouvel arrivant sur le pré de Mayol, Cheslin Kolbe a accordé une interview à Var Matin où il évoque deux autres acteurs du Top 14.

Ils ont tous les trois déjà été sur le toit du monde à leur manière. Le champion du monde Cheslin Kolbe a accordé une interview à Var Matin à la suite de son premier match sous les teintes toulonnaises. Publiée le 24 décembre, l’ailier en profite pour glorifier l’un de ses coéquipiers en sélection et désormais en club. Loin de vanter sa domination physique, c’est bien les qualités humaines d’Eben Etzebeth que l’ancien toulousain met en avant. Il dit : “Eben m’a toujours soutenu quand j’étais dans le dur. Il est toujours de mon côté. C’est un mec incroyable et j’espère qu’on pourra jouer ensemble pour le RCT très vite. Le fait qu’il soit là est un plus. C’est toujours plus facile d’avoir un coéquipier sud-africain dans l’équipe pour t’orienter dans le club et en dehors.” Top 14. Comment Toulouse a réussi à faire coup double avec le transfert Cheslin Kolbe

Et lorsqu'on lui demande si “un ailier peut-il être ami avec un deuxième ligne”, il répond qu’il suffit de regarder “la manière dont (ils ont joué) ensemble depuis la coupe du monde, face aux Lions britanniques notamment.” Une association qui risque de faire parler la poudre dans les prochains mois. Pour rappel, le deuxième ligne sud-africain devrait être de retour sur le pré d’ici février. TOP 14. RUGBY. RCT. Franck Azéma évoque la perte d’Eben Etzebeth

Dans ce papier, il y a un autre amoureux du ballon ovale sur lequel Cheslin Kolbe a accepté de donner son avis. Il s’agit du meilleur joueur du monde 2021 : Antoine Dupont. Questionné sur le sacre individuel de son nouveau coéquipier, il dit : “Antoine est un sacré mec et un incroyable joueur, l’un des plus doués que j’ai connu tant il fait les choses naturellement. Je suis très heureux pour lui, il le mérite vraiment !” Il compare également son niveau à celui du numéro 9 international : “J’ai hâte de l’affronter, mais ce qui est effrayant chez lui, c’est qu’il est si jeune ! Moi, je suis loin de son niveau, j’ai besoin de jouer et de jouer encore.” RUGBY. Ardie Savea scotché par un joueur de Top 14, et (pour une fois ) ce n'est pas Antoine Dupont

L’ancien joueur des Stormers est également revenu sur son épopée toulousaine. Une aventure qui lui aura permis de glaner ses premières sélections à XV et de se faire connaître auprès du public européen. Il semble en garder un souvenir reconnaissant : “J’ai passé quatre années merveilleuses à Toulouse. J’ai beaucoup appris et progressé en tant que joueur et réalisé mes objectifs. Mais je voulais me fixer un autre challenge et ne pas rester dans le confort.”