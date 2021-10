Top 14. Comment Toulouse a réussi à faire coup double avec le transfert Cheslin Kolbe

L’ancien président toulonnais, Mourad Boudjellal a confié de nouvelles informations à propos du transfert de la star sud-africaine Cheslin Kolbe au RCT.

Dans sa rubrique « Mourad de Toulon », l’ancien président du RCT Mourad Boudjellal a tenu à rendre hommage à Ugo Mola et son président Didier Lacroix. Il a notamment souligné le travail effectué par le technicien dans la ville rose : "Je voulais rendre hommage à deux personnages du rugby : le premier c’est Ugo Mola pour l’équipe qu’il a monté à Toulouse, le système de jeu. J’étais devant ma télé et Toulouse écrase tout sur son passage. C’est magnifique. Et je pense même que c’est l’équipe la plus belle de ces vingt dernières années sans aucun problème." Le départ de la star sud-africaine Cheslin Kolbe ne semble pas avoir affecté le champion de France. Selon Boudjellal, ce dernier y aurait même gagné au change, du moins sur un plan financier. Une opération bien plus intéressante que l’on ne l’imaginait. "Derrière chaque entraineur se cache un grand président. Il y a donc Didier Lacroix qui a réussi un coup incroyable sur Kolbe."





Pour rappel, pour acquérir les services de l’ailier de 28 ans, encore sous contrat au Stade Toulousain, le RCT avait dû verser une indemnité d’environ 1 million d’euros "plus le salaire de juillet / août / septembre / octobre et novembre que Toulon a versé à Toulouse sous une deuxième d’indemnité car Toulouse avait un peu de place dans son salary cap et pas le RCT. Jusque-là, rien d'illégal, c’est juste de l’optimisation. Rien à dire." Sauf qu’entre temps, Kolbe s'est blessé en sélection avec les Springboks. Une blessure qui va avoir un réel impact du côté financier : "Ce qui veut dire que le salaire de septembre, octobre et novembre ne sera pas payé par Toulouse, même s'il l'a encaissé parce que c'est une indemnité. Il va être payé par les assurances de l’Afrique du Sud et de World Rugby à 100%. Ça veut dire que Didier Lacroix a fait coup double ! Quand on ne prévoit pas dans un contrat que c'est sur la réalité des salaires versés par deux clubs, c'est ce qui arrive. Bravo Didier Lacroix". Comme quoi, tout sourit à Toulouse en ce début de saison !