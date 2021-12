VIDEO. Des appuis de feu et du tonnerre dans les pattes, voici le meilleur de Cheslin Kolbe

Ce vendredi 17 décembre, il a effectué son retour à la compétition et a porté pour la première fois les couleurs du RCT.

Il est resté au rouge et noir, mais a changé de blason. Cheslin Kolbe a effectué ce vendredi soir en Challenge Cup son premier match dans l’écurie toulonnaise. Si le match ne lui a pas spécialement permis de s’exprimer, il a quand même été le principal centre d’intérêt de la rencontre pour beaucoup. RugbyPass lui a notamment consacré un article, malgré le fait que le joueur ait été relativement peu servi durant le match. Dans l’article, le média anglophone relaye les paroles de Baptiste Serin, sur Bein Sport, au sujet de son nouveau coéquipier. Il dit : “Je l'ai trouvé propre et bon en communication. On ne le voit pas, mais il communique beaucoup.[...] On sent quelqu'un de fiable qui va nous apporter de la régularité. Dès qu'il touche le ballon, il y a le feu”. Même en n’ayant touché que 8 ballons, l’ailier sud-africain a réussi à gagner presque 40 mètres durant la partie. Les supporters toulonnais ont pu brièvement apercevoir ces qualités sur sa première action. Tout le monde parle de Kolbe, mais Makazole Mapimpi est une véritable machine sur l'autre aile des Boks

Pour fêter son retour sur le pré, voici une compilation des plus belles actions de l’ailier sud-africain.