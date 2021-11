Tout le monde parle de Kolbe, mais Makazole Mapimpi est une véritable machine sur l'autre aile des Boks

À 31 ans, Mapimpi continue d'être la machine à marquer des champions du monde en titre. Il culmine aujourd'hui à 20 essais en 25 sélections.

En 2019, l'un de nos confrères les plus regrettés vous le présentait à travers style, punch et efficacité. Il titrait : "treize essais en douze sélections à... 29 ans : mais d'où sort Makazole Mapimpi ?" Deux ans plus tard et malgré une crise sanitaire qui l'a empêché de gonfler ses stats pendant des mois, le numéro 11 des Springboks continue son petit bonhomme de chemin et culmine aujourd'hui à... 20 essais en 25 capes !

Il faut dire qu'une fois décalé dans son couloir, Mapimpi n'est pas du genre à se laisser rattraper ; Gallois, Écossais et Anglais ont pu en faire l'amère expérience ces dernières semaines. Si le joueur des Sharks ne pue peut-être pas le rugby comme c'est le cas de son compère de l'autre aile Cheslin Kolbe, il reste un finisseur invétéré qui n'a besoin que d'un mètre d'espace pour accélérer, déposer tout le monde et finir le travail. D'ailleurs, celui qui a grandi dans le township de Mdantsane possède une statistique unique : il demeure aujourd'hui le seul joueur à avoir marqué face à tous les adversaires qu'il a rencontré au niveau international (chez les plus de 10 sélections).

Treize essais en douze sélections à... 29 ans : mais d'où sort Makazole Mapimpi ?

Le tout à... 31 ans ! Et oui, on ne refera pas l'histoire comptée par notre même confrère lors du dernier Mondial (cf : article en lien ci-dessus), mais si Mapimpi s'est révélé sur le tard, c'est - entre autres - à cause du système pyramidal sud-africain. Aussi parce qu'il est désormais un bien meilleur défenseur et plus sûr sous les ballons hauts qu'à l'époque où il battait le pavé en Vodacom Cup (3ème division locale). Ce n'est qu'ensuite, une fois sa chance donnée en Super Rugby puis en Pro 14 qu'il put montrer l'étendue de ses capacités et notamment celle de continuer à être aussi létal, même lorsque le niveau augmente.

Vers le record de ratio essais/match ?

Là, dans un pur style de finisseur/sprinteur, Mapimpi a montré partout où il est passé qu'il n'avait que très peu d'équivalents. Meilleur marqueur du Mondial 2019, l'ancien joueur des Cheetahs a également enfilé les essais comme les perles sur tous les continents où il est passé en club, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie plus dernièrement, avec les Red Hurricanes d'Osaka (Japon). Revenu aux Sharks pour y disputer la Rainbow Cup récemment, le serial scoreur des Springboks est aussi et surtout en lice pour pourquoi pas se classer parmi les meilleurs marqueurs encore en activité de la scène internationale. S'il sera difficile pour lui d'aller chercher les records absolus du nombre d'essais du fait de son âge, on imagine que Mapimpi pourrait tirer sa révérence avec les Green and Gold en 2023, et d'ici là glaner une vingtaine de sélections supplémentaires.

Super Rugby - Mapimpi intercepte et fait son jogging sur 100 mètres pour la victoire des Sharks ! [VIDÉO]

S'il parvient à continuer sur sa lancée (ratio de 0,8 essai/match), l'athlète (1m87 pour 90kg) pourrait alors approcher les 35 essais en 45 capes. Et ainsi figurer sur le podium du nombre d'essais marqués par rencontre pour un joueur d'une nation du Tiers 1, en touchant du doigt la marque de Julian Savea (0,85) et ses 46 essais inscrits en 54 sélections. Tout en surveillant dans le rétro les phénomènes Rees-Zammit (20 ans, 6 essais en 12 capes) et surtout Will Jordan (23 ans, 17 essais en 13 capes)...

Moi, Will Jordan, 23 ans, 17 essais en 12 sélections et danger numéro 1 des Blacks face aux Bleus