TOP 14. RUGBY. RCT. Franck Azéma évoque la perte d’Eben Etzebeth

Le coach du RCT s’est exprimé sur l’absence du champion du monde Eben Etzebeth dans le groupe varois.

Le verdict est tombé. Le colosse sud-africain, Eben Etzebeth, va devoir observer une période de repos de 3 mois. On ne reverra donc pas le champion du monde sous la tunique rouge et noir avant le mois de février. La faute à une 3ème commotion en l’espace d’un an que le seconde ligne a subi durant le match opposant l’Afrique du Sud à l’Angleterre. Son nouveau manager Franck Azéma s’est d’ailleurs exprimé sur l’absence du joueur et sur l’importance de la protection des joueurs. En conférence de presse, il dit selon des propos relayés par le Figaro Sports : “Des commotions, il y en a de partout. C'est dommage pour l'équipe et pour lui en priorité. Il sera là au mois de février, il sera frais pour l'équipe. Il faut le voir comme ça. Des garçons peuvent s'épanouir dans le collectif, montrer qu'ils sont là. J'ai vu Adrien Warion qui fait de bonnes choses avec les jeunes, il travaille. Il faudra puiser dans ces réserves et que ces garçons montent d'un cran pour suppléer l'absence d'Eben Etzebeth. Mais c'est important de protéger les joueurs et il n'y a pas à discuter”.

🗞️Communiqué – En respect du protocole commotion, Eben Etzebeth éloigné des terrains.https://t.co/ny8oYOTlgB — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) November 26, 2021

En conférence de presse, il est revenu plus largement sur la victoire face au LOU dans un match cadenassé. Il met en avant les qualités mentales de son équipe lorsqu’on lui demande s’il n’y a pas eu de moments de flottements au moment de la sortie des vestiaires. Il explique : “Je n'ai pas l’impression qu’on a eu de période de flottement en dehors de l’essai encaissé. Lyon joue aussi très bien le coup. Je n’ai pas senti de doute ou de peur. J’ai l’impression qu’on avait surtout envie de gagner et pas peur de perdre.” Dans les prochaines semaines, le RCT pourra néanmoins compter sur le retour de plusieurs joueurs. Ils reviendront alimenter les ambitions varoises plombées depuis le début de saison par une infirmerie bien remplie. Franck Azéma ayant notamment annoncé qu’un autre champion du monde serait de retour sur les terrains “d’ici 15 jours” en la personne de l’électrique Cheslin Kolbe.