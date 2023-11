RUGBY. Le bunker en Top 14 ? ''Les arbitres se doivent de prendre leurs responsabilités''

René Bouscatel, président de la LNR, n'est pas favorable à l'utilisation du bunker en Top 14. Selon lui, les arbitres doivent prendre leurs responsabilités.

Un protocole qui, s'il se veut plus efficace dans la gestion de fautes, n'est pas non plus l'assurance d'une décision qui sera acceptée à 100 % par toutes les parties. On l'a encore vu lors de la finale du Mondial entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Le troisième ligne Sam Cane écopant d'un rouge tandis que le capitaine des Springboks Kolisi a seulement passé dix minutes sur le banc. RUGBY. Les All Blacks veulent des précisions de World Rugby après la finale de la Coupe du mondeIl y a, semble-t-il, encore des détails à peaufiner avant que le bunker débarque dans les championnats nationaux. A ce titre, René Bouscatel, président de la Ligue nationale de rugby, n'est pas favorable à son utilisation en Top 14. "Les arbitres se doivent de prendre leurs responsabilités. Le "bunker", c'est une manière de les déresponsabiliser", a commenté l'ancien président du Stade Toulousain via RMC.

Il est vrai que les officiels de la coupe du monde n'ont pas hésité à envoyer les actions litigieuses au bunker. Sans doute était-ce une directive de World Rugby. "Une propension à y avoir recours, je ne pense pas que ça amène plus de clarté", lance Bouscatel. À chaud, les arbitres prenaient la meilleure décision possible avec les images à disposition durant une rencontre. Il faisait ensuite le maximum pour expliquer leur choix. Antoine Dupont aux JO de Paris 2024, ''tout le rugby en aura des effets bénéfiques'' selon BouscatelAvec le bunker, les supporters sont en quelque sorte privés de ce côté humain qui fait que malgré son expérience et les ralentis, l'arbitre peut se tromper. Durant la Coupe du monde, les décisions prises à des kilomètres du stade ont un peu déshumanisé cette relation. Provoquant des réactions parfois violentes des supporters envers l'arbitre.

À ce titre, le président de la Ligue rappelle que "quand un arbitre prend une décision, il doit être respecté. Quand j'étais président de club, le lundi on revoyait les matchs avec le staff. Sur deux ou trois actions, j'avais une opinion très affirmée, puis quand je regardais à la vidéo, je me rendais compte que j'avais tort et que l'arbitre avait le plus souvent raison." COUPE DU MONDE. Après les polémiques, World Rugby reconnaît (enfin) plusieurs erreurs lors de France - Afrique du SudNéanmoins, les nombreuses demandes de précisions de certaines nations après le Mondial, ainsi que les explications de World Rugby, notamment après le quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud, participent au climat de défiance qui s'est installé entre les supporters et les arbitres internationaux après cette Coupe du monde. RUGBY. Pour plus de cohérence et de qualité, Lancaster milite pour un arbitrage professionnel