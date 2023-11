RUGBY. Pour plus de cohérence et de qualité, Lancaster milite pour un arbitrage professionnel

Le nouveau coach du Racing 92, Stuart Lancastera, a mis en avant l’importance que devait prendre l’arbitre au rugby dans les prochaines années, selon lui.

Il s’est exprimé face à la presse avant d’aller chasser le LOU, ce samedi 4 novembre. Néanmoins, Stuart Lancaster a conscience que des vrais prédateurs menacent le rugby. L’ancien sélectionneur de l’Angleterre, désormais coach du Racing 92, a évoqué l’évolution de l’arbitrage dans les années à venir. Il a également félicité Wayne Barnes pour sa prestation lors de la finale de la Coupe du monde.

Ainsi, il avoue dans un premier temps que “les décisions prises aujourd’hui sont complètement différentes” de celles prises quand il dirigeait le XV de la Rose. Il explique notamment que la tâche arbitrale et l’exigence du haut niveau qui l’entoure est “impossible pour un seul homme”. Dans son argumentaire, il met en avant le travail essentiel de l’arbitre, mais aussi celui de ses assistants et de l’arbitrage vidéo. Selon lui, l’arbitre de champ doit être aidé par “de bonnes interventions” du TMO en premier lieu.

RUGBY. Après Wayne Barnes, qui sera la prochaine tête d'affiche de l'arbitrage sur la scène internationale ?Stuart Lancaster précise cependant que l’officiel “n’a pas besoin de tout savoir, mais doit surtout être au courant des décisions cruciales.” L’entraîneur altoséquanais cible spécialement les contacts à la tête dans son discours. Stuart Lancaster explique que “c’est impossible, pour un arbitre, de tout voir”.

Ainsi, il demande davantage de cohérence et de qualité dans les interventions des arbitres vidéo. L’ancien entraîneur du Leinster évoque ensuite une réforme de l’arbitrage, en précisant qu’il s’agit uniquement de son avis :

Personnellement, j’aimerais que les meilleurs arbitres internationaux et World Rugby travaillent ensemble pour plus de cohérence dans l’arbitrage. Il faudrait aussi réformer les processus de travail entre World Rugby et les arbitres de champs, mais aussi le TMO. C’est frustrant quand les arbitres de pays variés interprètent des décisions différemment. Pour y parvenir, cette prochaine étape de l’évolution du rugby passe par une avancée : professionnaliser les processus d’arbitrages à World Rugby.”

World Rugby va-t-il dans ce sens ?

Cet exemple n’est pas sans rappeler certains évènements de la Coupe du monde de rugby 2023. En conférence de presse, le sélectionneur gallois Warren Gatland a déploré l’absence de cohérence autour de 2 protocoles commotions pour des joueurs durant la finale. Il évoque les chocs à la tête de Jesse Kriel et Ardie Savea, ayant respectivement amené aux cartons de Sam Cane et Siya Kolisi.

En parallèle, Mathieu Raynal a indiqué, dans une interview réalisée par le Midi Olympique, que l’intention de World Rugby était surtout de travailler sur un arbitrage plus dynamique. Dans cet entretien, il évoque notamment le “système Hawkeye”. Ce dernier, à l’aide de techniciens, “contrôle toutes les situations litigieuses et communique ensuite à l’arbitre central qu’il peut continuer le jeu sans passer par un appel formel à la vidéo.”

De plus, l’arbitre international pointe du doigt l’arrivée du bunker qui a pu provoquer des “incompréhensions”. Un ajout sur le tard qui avait pour but de dynamiser les rencontres, comme il le précise ainsi : “Que les matchs soient plus rythmés est une volonté claire de World Rugby. Le non-recours à la vidéo de manière abusive ou l’arrivée du bunker permettent de gagner quelques minutes de jeu.” Cette envie de dynamisme peut-elle se conjuguer au côté de jugements, plus cohérents et qualitatifs ? Mais aussi moins frustrants, comme l’évoque Stuart Lancaster ?

