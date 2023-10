RUGBY. Après Wayne Barnes, qui sera la prochaine tête d'affiche de l'arbitrage sur la scène internationale ?

Acteurs principaux de cette Coupe du monde 2023, les arbitres sont plus que jamais au cœur de l'actualité. Néanmoins, des têtes bien connues vont prendre leur retraite.

Barnes vers la fin de carrière

Wayne Barnes sera l'arbitre principal de cette finale de Coupe du monde 2023 en France, entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. À 44 ans, cette ultime rencontre devrait être la porte de sortie de ce véritable personnage du rugby mondial. COUPE DU MONDE. ''Un match qui n'aurait même pas dû avoir lieu'', la presse étrangère blasée par la demi-finale des All BlacksEn 2019 déjà, ce dernier était pressenti pour arbitrer la finale au Japon, mais la victoire de l'Angleterre en demi-finale lui avait alors empêché d'y participer. Cette fois-ci, celui qui officie au plus haut niveau depuis 16 ans, dirigera le match le plus important de sa carrière, et probablement son dernier.

Car oui, il y a une limite d'âge pour arbitrer au niveau international, bien que ce dernier semble être en parfaite forme physique. Le maximum étant 45 ans, Waynes Barnes a donc encore jusqu'à avril prochain pour exercer. Cependant, il ne devrait pas avoir l'occasion de le faire.

Plusieurs arbitres sur la fin

Ensuite, l'arbitre sud-africain, Jaco Peyper est, lui aussi, sur la fin de carrière d'arbitre international. Il ne sera pas en mesure de diriger la finale, étant donné que son pays y participe. Ce dernier s'est fait remarquer durant la compétition après avoir été victime d'une blessure au niveau des ischio-jambiers. Il avait dû être remplacé en première mi-temps.

À 43 ans, et après 12 ans sur la scène internationale, Peyper devrait poursuivre avec quelques tests matchs ou rencontre du Rugby Championship certainement. Toutefois, il ne verra plus la couleur d'aucun match de Coupe du monde.

Seul arbitre de champ français de cette Coupe du monde 2023, Mathieu Raynal fait lui aussi partie de cette génération "old school". À l'instar de Peyper, il ne devrait plus participer à aucune Coupe du monde, lui qui a débuté au niveau international lors du mondial 2015.

À 42 ans, il lui reste de belles années devant lui en Top 14, et également en Challenge Cup et Champions Cup. Durant cette Coupe du monde 2023, le professionnalisme de ce dernier a été reconnu de tous, lui qui a déjà été élu meilleur arbitre français à deux reprises.

La relève, qui sont-ils ?

Dans cette nouvelle génération d'arbitres, il est important de noter que beaucoup d'entre eux ont un passif de joueur, et même de joueurs professionnels pour certains ! Ce fait-là peut être un atout pour ces derniers, notamment pour juger des situations litigieuses, déjà vécues au cours de leurs carrières de joueurs !

Matthew Carley en est le meilleur exemple, car ce dernier a longtemps joué au rugby, pour ensuite devenir une des références mondiales de l'arbitrage sur la scène internationale. Le Britannique a connu ses débuts en Coupe du monde lors de cette édition française, à 38 ans. Ce dernier sera sans aucun doute un des arbitres principaux du prochain mondial.

Ensuite, l'Australien Nic Berry est aussi l'exemple d'une reconversion de joueur à arbitre. Ce dernier, âgé de 39 ans, a été un joueur professionnel aguerri, passé par le Racing 92 ou les London Wasps où ses performances étaient très bonnes. Malheureusement, plusieurs commotions cérébrales l'ont contraint à mettre un terme prématuré à sa carrière, et dès 2012, a entamé sa reconversion. Très apprécié des joueurs, ce dernier a déjà officié lors de la Coupe du monde au Japon, et même en Top 14 la saison dernière.

Capitaine des juniors des Saracens, Luke Pearce n'a pas continué sa carrière de joueur, mais s'est penché très tôt vers l'arbitrage, au point d'être le plus jeune à être promu au comité national de la RFU en 2009. À 35 ans, ce dernier est sans aucun doute le futur visage de l'arbitrage mondial, car ce dernier a déjà participé à la Coupe du monde au Japon, et en France. Il a aussi été le plus jeune arbitre d'une finale de Coupe d'Europe, à 33 ans.

Pour finir, Karl Dickson pourrait finir sa carrière rugbystique lors de la prochaine Coupe du monde ! À 41 ans, l'Anglais n'a fini sa carrière de joueur qu'en 2017, lui qui est une véritable légende des Harlequins, avec plus de 160 matchs joués, et huit ans de fidélité. Bien qu'arbitre assistant de cette Coupe du monde en France, il devrait prendre les rênes de plusieurs matchs internationaux dans le futur.

Enfin, il faudra aussi compter sur des arbitres comme Ben O'Keefe (Nouvelle-Zélande), très en vue dans ce mondial et sujet à de nombreux critiques. Ce dernier n'a que 34 ans. Mais aussi sur le jeune arbitre géorgien Nika Amashukeli (29 ans), qui a été salué pour sa justesse et ses bonnes performances. Paul Williams et l'expérimenté Angus Gardner seront aussi sur le devant de la scène !

