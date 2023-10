Coupe du monde. La folle stratégie avec Antoine Dupont en cas de finale du XV de France face aux All Blacks !

En cas de finale de Coupe du monde du XV de France face aux All Blacks, le technicien Karim Ghezal avait prévu une stratégie avec Antoine Dupont sur les touches.

COUPE DU MONDE. ''Un match qui n'aurait même pas dû avoir lieu'', la presse étrangère blasée par la demi-finale des All BlacksLe parcours du XV de France dans cette coupe du monde s'est arrêté en quart de finale face à l'Afrique du Sud. Si World Rugby a reconnu des erreurs d'arbitrage de chaque côté, les Bleus savent qu'ils ont manqué de maitrise. Ils ont trop facilement encaissé des essais. Des réalisations tout à fait valables comme l'a rappelé le désormais ex-entraîneur tricolore Karim Ghezal via L'Équipe.

Avant de tourner la page des Bleus et de rejoindre le Stade Français, le spécialiste de la touche a tenu à revoir le match, six fois. C'était important pour lui de le faire à tête reposée, lui qui a été vu en pleurs au coup de sifflet final.

S'il y a bien évidement de la déception par rapport à tout le travail effectué depuis quatre ans. Il retient également du positif. "On a fait zéro faute sur touche, en l’air et au sol sur défense de maul, ce qui est exceptionnel à mes yeux."

ll explique ne pas avoir de regrets par rapport à ce qu'il voulait mettre en place avec le XV de France. Si ce n'est une stratégie que le staff n'a pas pu tester. Et pour cause, elle était prévue en cas de finale... face à la Nouvelle-Zélande. Une affiche que tout le monde souhaitait voir. Finalement, les All Blacks affronteront l'Afrique du Sud. VIDEO. Tout le monde l'a oublié mais les All Blacks ont récemment infligé un 57 à 0 aux Springboks !Quel était donc ce fameux plan ? "J’avais prévu de faire lancer le numéro 9". Antoine Dupont au lancer à la place de Peato Mauvaka (ou Julien Marchand s'il était revenu à temps ?), mais pourquoi donc ? "Parce qu’ils ne défendent pas en l’air près des lignes." Ghezal ajoute que c'était dans les cartons depuis longtemps. "On l'avait travaillé cet été."

Les Springboks l'ont-ils aussi remarqué ? Connaissant Erasmus, on peut penser que oui. Le directeur du rugby sud-africain avait parfaitement préparé son coup face au XV de France. Avec des jeux au pied hauts qui ont mis en difficulté les Tricolores et leur ont permis de marquer trop facilement des essais.

Selon Karim Ghezal, faire lancer le demi de mêlée aurait permis de "faire des mauls avec un joueur de plus avec le talonneur directement au relais plutôt qu'au lancer." Verra-t-on un jour les Bleus tenter cette stratégie ? Pour cela, il va sans doute falloir attendre la prochaine Coupe du monde et surtout le très attendu tirage au sort. COUPE DU MONDE. Le jeu au pied de pression, l'arme fatale des Springboks pour la finale face aux All Blacks ?Celui-ci pourrait cependant être repoussé par rapport au précédent. Programmé un an seulement après la finale du Mondial 2019 (décembre 2020), il a, pour beaucoup, gâché le plaisir avec des favoris réunis dans les mêmes poules. Ce qui a donné une partie de tableau plus relevé que l'autre. Et notamment des chocs joués trop tôt dans la compétition.