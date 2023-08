RUGBY. La fatigue ? La prépa physique ? Non, Brice Dulin ne cherche aucune excuse au XV de France

Après la défaite 25 à 21 face à l’Écosse, l’arrière du XV de France n’a pas voulu trouver d’excuse à son groupe.

C’est une douche tiède qui a coulé sur Murrayfield pour le XV de France. Fiers leaders à la mi-temps, les Français ont complètement déjoué en seconde période. Ce samedi 5 août, il rentre en France après une courte défaite sur le score de 25 à 21. Ce match était le premier d’une série de quatre rencontres visant à préparer les Bleus au mieux avant la Coupe du monde.

Pour son premier capitanat, Brice Dulin n’a malheureusement pas connu la victoire. Vétéran du groupe France de Fabien Galthié, le Rochelais a assumé son statut face aux médias. Dans des propos relayés par L’Équipe, il ne cherche pas d’excuses aux joueurs après cette défaite.

Interrogé sur l’impact qu’aurait pu avoir la lourde préparation physique sur le match, le néo-capitaine répond ceci :

L'énergie, on l'avait puisqu'en fin de match, on a été capables de produire une longue séquence pour aller accrocher la victoire. La défaite s'est jouée sur plein de petites choses qu'il va falloir améliorer, d'autres qu'il va falloir analyser. Il y avait de la fatigue certes, mais cela se joue au-delà de ça.”

En Écosse, la France a abordé le premier match de sa préparation au mondial. Malgré la défaite, il y a peu de raison de paniquer et de rompre la confiance avec l'effectif tricolore. Pour continuer à élaborer sa liste, Fabien Galthié pourrait encore tenter de nouvelles choses lors des prochains matchs.

Même s’il n’y a pas le feu au Loch, Brice Dulin ressort l’idée d’une défaite “frustrante” en Écosse. Au micro de TF1 à la fin de la rencontre, il complète sa vision du match de cette manière :

C’est dommage, on construit très bien notre première mi-temps, on met les choses dans l’ordre. Mais en seconde, ils arrivent à nous maintenir chez nous. En plus, on fait des petites fautes qui les aident. On a vraiment eu du mal à renverser la pression et derrière, sur les quelques occasions qu’on a, on ne marque pas. Je pense que ce sont les détails qui ont fait la différence. Il faut des petits ajustements. C’est encourageant, mais au vu de ce qu’on a produit, c'est vraiment frustrant de ne pas avoir accroché la victoire.”

Le programme du XV de France

La prochaine rencontre fera office de revanche face à la sélection écossaise. Elle aura lieu le samedi 12 août à 21 h 05 et prendra place au Stade Geoffroy Guichard, à Saint-Etienne. Par la suite, la France défiera les Fidji du côté de Nantes, le samedi 19 août en prime time.

Ensuite, le sélectionneur Fabien Galthié sera l’invité du JT de 20h de TF1 le lundi suivant. Comme le veut la tradition, il annoncera la liste des 33 joueurs qui prendront place à la Coupe du monde et justifiera ensuite brièvement quelques choix. Enfin, le XV de France jouera un ultime test face à l’Australie le dimanche 27 août à 17 h 45. En guise de répétition générale, ce choc prendra place au Stade de France ; là où, dix jours plus tard, Antoine Dupont et ses coéquipiers défieront les All Blacks lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2023.

