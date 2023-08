RUGBY. ''Un joueur à 0 sélection peut être bien meilleur qu’un joueur à 50 sélections'', Galthié confiant avant l'Ecosse

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a dévoilé sa composition pour le premier match de préparation face à l'Écosse. Il revient sur ses choix.

Ce jeudi, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a dévoilé sa composition pour le premier match de préparation face à l'Écosse, qui se tiendra ce samedi 5 août à Murrayfield. Une rencontre qui marque le début des préparatifs en vue de la Coupe du monde tant attendue, qui aura lieu du 8 septembre au 28 octobre. RUGBY. La composition du XV de France pour défier l'Ecosse avant la Coupe du mondeGalthié a présenté une équipe audacieuse, incluant trois nouvelles têtes prometteuses. Louis Bielle-Biarrey, Emilien Gailleton et Paul Boudehent ont tous l'opportunité de se faire une place dans l'équipe finale pour la compétition quadriennale. Ces jeunes talents âgés respectivement de 20 et 23 ans, apportent un vent de fraîcheur à l'équipe française. Ils remplacent des piliers habituels comme Damian Penaud, Gaël Fickou et Charles Ollivon, ce qui témoigne de la confiance que Galthié accorde à la jeune génération du rugby français comme il l'explique via Sud Ouest.

Louis et Émilien sont avec nous depuis le mois de novembre : ils travaillent depuis près d’un an avec l’équipe de France. Peut-être que pour eux, il n’y a pas vraiment de surprise. Ça répond à une cohérence, à une logique. […] Ils sont préparés : on les avait même sortis de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Et je dois dire qu’on avait envie de les sortir avant durant le Tournoi.

Le XV de départ comprend également le 2e ligne Paul Willemse, qui fait son retour après avoir été sur la touche depuis fin avril. Sa présence sur le banc apportera une puissance supplémentaire à l'équipe. L'expérience ne sera pas en reste, car l'arrière vétéran Brice Dulin a été désigné capitaine. À 33 ans, le joueur aux 37 sélections revient après une superbe saison où il a remporté la Coupe d'Europe pour la seconde fois d'affilée avec La Rochelle. RUGBY. Prête à en découdre avec le XV de France, l'Ecosse aligne la grosse équipe avec Russell et cieRaphaël Ibanez souligne que le choix de Dulin n'est pas un hasard, mais le fruit d'une persévérance et d'une détermination exemplaires. Galthié a clarifié que la liste de 33 joueurs qui sera annoncée le 21 août n'est pas définitive, et que des modifications pourraient survenir en raison de blessures ou d'autres événements imprévus.

On a été clair avec les joueurs, ils connaissent leur position. On ne joue pas sur l’ambiguïté, on assume notre lecture. Mais je l’ai dit aussi à Émilien, Louis et Paul : un joueur à zéro sélection peut être bien meilleur qu’un joueur à 50 sélections. Il faut vivre l’instant présent.

Ce premier match de préparation sera un défi de taille pour les Bleus, car l'Écosse bénéficie d'un mois de préparation supplémentaire et a déjà joué contre l'Italie le week-end dernier. Cependant, Galthié affirme que quel que soit le défi, son équipe est prête à se mesurer à n'importe quel adversaire. Avec cette composition dynamique et audacieuse, les fans ont de bonnes raisons d'espérer une belle performance lors de ce match de préparation face à l'Écosse.