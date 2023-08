RUGBY. Prête à en découdre avec le XV de France, l'Ecosse aligne la grosse équipe avec Russell et cie

L'Écosse s'apprête à livrer une bataille féroce contre la France samedi avant la Coupe du Monde de Rugby. Les Écossais sont prêts à en découdre.

L'Écosse s'apprête à livrer une bataille féroce contre la France samedi dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde de Rugby. Pour Pierre Schoeman, pilier de l'équipe écossaise via la BBC, il est temps de passer à l'action et de réaliser leur plein potentiel après avoir été éliminés dès la phase de poules il y a quatre ans au Japon. Leur classement actuel à la cinquième place mondiale témoigne des progrès réalisés, mais il est temps de rivaliser avec les cadors du rugby.

Le match de préparation contre l'Italie s'est soldé par une victoire de 25-13 à Murrayfield, permettant à certains joueurs clés, tels que Finn Russell, Duhan van der Merwe et le capitaine Jamie Ritchie, de se reposer et de revenir en forme pour affronter la France. Un défi de taille attend l'Écosse dans la poule B de la Coupe du Monde, avec des adversaires redoutables comme l'Afrique du Sud, championne en titre, et l'Irlande, l'équipe la mieux classée au monde. Aussi, ce test face aux Tricolores est parfait pour se jauger à un peu plus d'un mois du coup d'envoi du Mondial. Crédit image : Twitter @Scotlandteam

Malgré la difficulté de la tâche qui les attend, Pierre Schoeman est enthousiasmé à l'idée de jouer contre les meilleures équipes et, en particulier, contre l'Afrique du Sud, son pays natal. Il reconnaît que la marge d'erreur est mince face à ces adversaires de haut niveau, mais il est prêt à relever le défi avec passion et détermination. Quant à l'ouvreur Finn Russell, il estime via la BBC que l'Écosse a les moyens de créer la surprise et de sortir de la poule la plus difficile de la Coupe du Monde. Il souligne que quelques matchs bien maîtrisés peuvent suffire pour se hisser en tête du groupe.

Pour Gregor Townsend, l'entraîneur de l'équipe écossaise, la confrontation contre la France sera un test crucial pour évaluer leur niveau avant la Coupe du Monde. Il tire confiance de la performance solide de son équipe lors du dernier match contre les Français et compte capitaliser sur cette expérience. Samedi, Fabien Galthié devrait effectuer des choix expérimentaux dans sa composition. Une opportunité pour l'Écosse de s'offrir le scalp de l'une des meilleures équipes au monde et de montrer qu'elle est prête à relever tous les défis.

Pour les Écossais, le match du Six Nations en février dernier contre la France est encore frais dans les mémoires, avec le sentiment que la victoire leur a échappé. Mais cette fois-ci, ils sont déterminés à se montrer plus forts, à gagner leur place et à prouver qu'ils méritent de briller lors de la prochaine Coupe du Monde.

Avec des joueurs tels que Stuart McInally qui affiche une forme impressionnante malgré son âge, l'Écosse compte bien capitaliser sur l'expérience et le talent de son équipe pour relever le défi qui les attend. La préparation est intense et chaque joueur est prêt à se donner à fond pour offrir à ses supporters un grand moment de rugby.

L'excitation est à son comble, la tension monte et les Écossais sont plus que jamais déterminés à prouver leur valeur sur la scène internationale. Le match contre une équipe de France remaniée à Murrayfield sera malgré tout un test majeur. C'est le moment de briller, de se surpasser et de montrer leur véritable potentiel.