RUGBY. Idées de jeu, recrutement identifié : il y a 7 ans, naissait la genèse des triomphes du Stade Toulousain

11 demi-finales consécutives, 5 titres en 5 ans, Toulouse marche sur l’eau depuis 2019. Une réussite préparée en immense partie dans l'ombre, lors des intersaisons 2017 et 2018. Et la qualité de la formation.

En marge de la finale remportée face au Leinster samedi dernier à Londres, Cyril Baille à confiait à Midi Olympique : "c’est incroyable ce qu’il nous arrive depuis 2019. Je ne sais pas si on s’en rend compte. On s’était mis cette Champions Cup dans le crâne, mais on n’en veut toujours plus."

Pour ainsi dire, le Stade Toulousain venait de remporter son 5ème titre en 5 ans, alors qu’un bouclier de Brennus de plus (le 23ème) pourrait bien venir garnir l’armoire à trophées rouge et noire dans quelques semaines… Plus largement, cela ne fait désormais plus trop de doutes, l’entité de la ville rose va même enchaîner dans 3 semaines une 11ème demi-finale consécutive toutes compétitions confondues.

Une série exceptionnelle, pour ne pas dire unique, qui contraste pourtant tellement avec la période de disette que connut le club auparavant, conclue sur une abominable 12ème place de Top 14 en 2017.

Un recrutement identifié

Entre les deux ? Une seule petite saison de véritable transition. Ou plutôt de construction. A l’été 2017, Toulouse opère une véritable razzia dans ses rangs et s’oblige à dire au revoir aux légendes du club que sont les Vincent Clerc, Thierry Dusautoir, Luke McAlister, Grégory Lamboley etc.

Un choix fort et pas évident, mais fait dans une démarche bien précise pour redorer le blason du club. En ce sens, Ugo Mola, nommé deux ans auparavant à la succession de Guy Novès, et entouré de Didier Lacroix (qui vient de prendre la présidence du club) ou encore de Fabien Pelous, sait parfaitement où il veut aller.

Et l’homme fort du Stade Toulousain de revenir sur les débuts du projet, pour la chronique "Un, deux, Trillo", du journaliste du même nom : "On savait qu’on avait beaucoup de jeunes joueurs prometteurs au club. Mais très vite, avec l’aide de Pierre-Henri Broncan, on avait aussi identifié les joueurs qu’on voulait et qui collaient au rugby qu’on voulait faire. On voulait remettre beaucoup de vitesse, de technicité, de capacité à prendre des décisions…"

Ainsi, sans trop faire de bruit non plus, débarquent cet été-là en Haute-Garonne ni plus ni moins qu'Antoine Dupont, qui n'a alors que 20 ans, Cheslin Kolbe, inconnu en Europe, Thomas Ramos, qui revient de son séjour à Colomiers, en ProD2, ou encore Zack Holmes et Charlie Faumuina. Cimenté par quelques cadres du vestiaire comme Florian Fritz, Yoann Maestri ou Gaël Fickou, dira Mola, ainsi que la pleine émergence des quelques Espoirs, ce jeune groupe retrouve l'identité du jeu à la toulousaine et des sourires.

Toulouse termine 3ème de la saison régulière, avant de perdre son barrage à domicile face au futur champion, Castres. Mais a, là, bâti le socle de ce qui fera sa pleine réussite ensuite. Avant de l’agrémenter, encore et encore.

La consécration de 2019, puis les autres...

Ainsi, ajoutez à ce long préambule les révélations de Sofiane Guitoune au centre aux côtés de Pita Ahki, l’année suivante. Mais aussi, pêle-mêle, les arrivées en cours de saison des robustes Rynhardt Elstadt et Rory Arnold et, last but not least, la signature du All Black Jerome Kaino, et vous aurez compris comment ce cocktail aboutit, en 2018/2019, sur "une saison incroyable", déclare Mola.

Un exercice à 2 défaites et une série de 14 matchs consécutifs sans perdre, conclu sur un titre en Top 14 et une demi-finale de Champions Cup. Ce qui fit dire à Ugo Mola, pour refermer la parenthèse : "Je ne sais pas si on en revivra des comme ça, en termes de jeu et en termes de résultats". Avouez quand même que sans aller plus loin, cette saison 2023/2024 est d’ores et déjà pas mal non plus…