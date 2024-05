RUGBY. ''On peut encore gagner quatre Champions Cup et six Boucliers de Brennus'', lance Romain Ntamack

Le Stade Toulousain a marqué l'histoire avec sa 6e étoile en Champions Cup. Désormais, l'équipe se tourne vers le Top 14. Ugo Mola et ses joueurs sont prêts pour un nouveau défi.

Il ne vous aura certainement pas échappé que le Stade Toulousain a remporté sa sixième étoile samedi dernier en battant le Leinster. Une finale de Champions Cup qui restera dans les annales pour de nombreuses raisons. Les rouge et noir ont marqué une nouvelle fois l'histoire. Et ajouté un nouveau trophée à leur palmarès déjà bien fourni.

‘‘Euro Masterclass’’ : Dupont et le Stade Toulousain choquent la presse étrangère, s’inclinant devant sa 6ᵉ étoile en Champions CupRéussiront-ils à faire réaliser un nouveau doublé comme en 2021 en remportant le Brennus ? La route est encore longue. Il va falloir digérer ce match au sommet, soigner les bobos et retrouver le focus mental nécessaire pour repartir au charbon en Top 14. Et cela commence dès ce week-end avec la réception de La Rochelle.

Les meilleurs cotes avec notre partenaire Victoire de La Rochelle à Toulouse x2,70 Voir sur Lyon en tête à la pause puis succès du MHR x5,40 Voir sur Castres gagne de 1 à 7 points face à Paris x3,45 Voir sur

Ce sera un vrai test pour les Toulousains face à des Maritimes qui entendent bien venir faire un coup. Cependant, l'une des forces du Stade, c'est son groupe. Il l'a montré en allant s'imposer à Montpellier avec une équipe totalement remaniée et beaucoup de jeunes. On peut imaginer que les titulaires de la finale face au Leinster seront au repos. Mais ça ne veut pas dire que cette équipe ne sera pas compétitive.

‘‘Dupont est le meilleur joueur de l’histoire du rugby’’, un ancien international britannique s’enflamme !Ce titre pourrait même booster tout le groupe. Si d'aventure la motivation manquait. Ce dont on doute fortement. "Cette génération a envie de marquer son temps, l’histoire du Stade toulousain et l’histoire du rugby français. Depuis quelques années, c’est ce qu’elle fait", comment Romain Ntamack pour le Midi Olympique. Et je crois que, le plus fort, c’est de se donner les moyens de revenir chaque saison avec le plus d’armes possibles pour rivaliser sur les deux compétitions."

Derrière ce groupe, il y a également un staff qui a également faim de titres. A commencer par son chef, Ugo Mola. A l'instar de ses ouailles, le technicien ne semble pas du tout rassasié. Il a conscience du potentiel de son équipe et des éléments qui la compose. "De toute façon, je pense qu’on peut encore gagner quatre Champions Cup et six Boucliers de Brennus, Ugo trouvera toujours le moyen de venir nous titiller (sic) pour qu’on se dépasse (sourire). Il est doué pour toujours dénicher les bons mots afin de nous pousser dans nos retranchements."

Champions Cup. La muraille Lebel, jeu de main, etc. Le titre de Toulouse en 5 stat’ déroutantes !Faut-il y voir un manque d'humilité ou bien un simple constat ? Il est vrai que lorsqu'on fait l'état des lieux du Stade Toulousain, on remarque immédiatement sa qualité. Néanmoins, le rugby n'est pas une science exacte. Parfois, la motivation, le talent individuel et la stratégie ne suffisent pas. Cependant, il semblerait que le club haut-garonnais ait trouvé la formule qui lui permet d'être un candidat sérieux aux titres chaque année.

"Force est de constater qu’on arrive à être régulièrement au sommet du Top 14 et de la Champions Cup. Cela prouve que notre génération a toujours soif de titres." En cas de titre en Top 14, ce groupe, qui aurait réussi un nouveau doublé, placera la barre très haut pour les prochaines génération. Et c'est sans doute cela qui fait la force de ce club. Une histoire et des trophées qui motivent tous ceux qui portent le maillot à faire aussi bien voire mieux.