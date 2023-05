RUGBY. Chat, Lopez, Tedder... voici les meilleurs joueurs de la 25e journée de Top 14 !

Pour l'avant-dernière journée de Top 14, nous avons été servis en spectacle et rebondissement ! Cette 2e journée a été marquée par la classe de bon nombre de joueurs, et nous en avons sélectionné 5 !

Le retour (gagnant) de Camille Chat !

Après une fracture du radius au bras gauche, qui l'a éloigné près de 3 mois des terrains, Camille Chat faisait son retour avec le maillot de titulaire en Top 14. Au total, l'ancien talonneur de l'équipe de France aura eu 52 minutes pour s'exprimer, et retrouver des sensations. Eh bien, pour un retour, Chat n'a pas déçu et a été un des grands artisans de la large victoire des siens face à Toulon. Le joueur du Racing 92 a été propre en touche, trouvant parfaitement ses sauteurs, ainsi qu'en mêlée fermée. De plus, ce dernier a effectué 7 plaquages sans en rater un, et a aussi porté la balle 8 fois en avançant ! Le Racing 92 devrait probablement se qualifier pour les phases finales du Top 14, ce qui pourrait profiter à Camille Chat en vue de la prochaine Coupe du monde en France.

Cassiem régale encore Jean-Dauger !

C'est sûrement l'une des révélations bayonnaises cette saison en Top 14 ! À 33 ans, Uzair Cassiem ne compte pas ses efforts sur le terrain, lui qui est un des hommes clef dans le système de jeu de Grégory Patat. Le Sud-Africain a participé à 24 matchs cette saison, pour 20 titularisations ! Ce week-end, Cassiem a brillé dans un registre différent de d'habitude, en multipliant les phases défensives ! Ce dernier a réalisé 18 plaquages, ce qui est le record de la 25e journée de Top 14 ! En plus de cela, il a remporté 8 de ses duels, ce qui prouve une fois de plus son activité sans fin sur un terrain. Bayonne pourra compter sur lui pour livrer une dernière bataille (ou pas), contre le LOU, dans deux semaines.

Beka Saghinadze, le guerrier

À seulement 24 ans, Beka Saghinadze affiche une maturité folle et des aptitudes physiques hors du commun. Le Géorgien ne fait pas dans la dentelle ! En presque deux saisons, le troisième ligne s'est imposé comme un leader de son club, mais également de sa sélection avec qui il affiche déjà 29 caps. Face à Paris ce week-end, Saghinadze a été de tous les combats, et a réalisé un match référence ! Il a réussi un 100% au plaquage avec 17 unités, et a par ailleurs inscrit un essai ! Dans la lignée des grands troisièmes lignes géorgiens, à l'image de Mamuka Gorgodze, le LOU a vraisemblablement réalisé une bonne pioche en recrutant Saghinadze d'Aurillac en 2021. Ce dernier sera d'une importance capitale durant les phases finales de Top 14, si ces derniers l'emportent face à Bayonne !

Lopez sauve encore Bayonne

On ne présente plus l'ouvreur de l'Aviron Bayonnais tant nous l'avons sélectionné cette saison parmi les meilleurs joueurs de bon nombre de journées ! Ce week-end encore, il était en état de grâce, et a permis aux siens de remporter le match face à Clermont. Très bon dans l'animation, Camille Lopez n'a commis aucune erreur durant la partie, et a été en parfaite adéquation avec Maxime Machenaud, avec qui il partageait son quatrième match consécutif. Serein face aux perches, Lopez a marqué 11 points, en plus d'avoir cassé 3 plaquages après avoir attaqué la ligne plusieurs fois. Mais, ce que nous allons tous retenir, c'est ce coup de pied de plus de 40 mètres, décalé sur la gauche des poteaux, après la sirène. Grand joueur qu'il est, il n'a pas tremblé et permet donc à tout un peuple de croire en ses chances de qualification sur la pelouse du LOU.

Tristan Tedder en patron !

Le numéro 15 de l'USAP a mené la vie dure à ses anciens coéquipiers, sur la pelouse d'Aimé Giral. Tristan Tedder est l'un des meilleurs joueurs de notre championnat cette saison, aussi bien dans le jeu courant qu'au pied ! Longtemps considéré comme un "crack", mais sans réelle confirmation, le joueur sud-africain a désormais tout d'un grand joueur. Si l'année prochaine, il portera les couleurs du Racing 92, en palliant le départ de Finn Russell par ailleurs, c'est avec le maillot des Catalans qu'il se bat chaque week-end. Face à Toulouse, Tedder a été létale, impressionnant de sang-froid dans la couverture et très bons dans les attaques placées ! Il a inscrit 16 points au total, et a réalisé 4 courses significatives dans la défense de Toulouse. De plus, son jeu au pied d'occupation est un poison pour le triangle arrière des autres équipes ! Pour finir en beauté son aventure à l'USAP, Tedder compte bien maintenir le club en Top 14.

