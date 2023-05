VIDEO. RUGBY. La Rochelle a perdu ? Pas de soucis, le Leinster aussi a eu un (gros) coup de mou !

À une semaine de la finale de Champions Cup entre le Stade Rochelais et le Leinster, les deux formations ont perdu leur matchs respectifs en championnat.

Montpellier a posé des problèmes au Stade Rochelais lors d’un match fort en intensité. Mieux encore pour les Cistes, il réalise l’exploit de battre une équipe qui était invaincue depuis le 4 février dernier. Pour La Rochelle, cette victoire peut créer quelques doutes à une semaine d’un rendez-vous historique : une troisième finale de Champions Cup consécutive ! Mais en réalité, il n’y a pas trop de quoi s’inquiéter. Déjà, car hormis Jonathan Danty, aucun titulaire habituel n’était aligné sur la pelouse du GGL Stadium ce samedi 13 mai. Les cadres avaient été laissés au repos avant l’échéance cruciale face au Leinster. Mais ensuite, le Stade Rochelais peut souffler, car ce n’est pas une déroute, mais une petite gifle qu’a connue le Leinster dans son championnat ce week-end.

En face, le Leinster a connu une désillusion beaucoup plus importante en perdant face au Munster (15 à 16) en demi-finale du United Rugby Championship. Cerise sur le gâteau, les Munstermen ont réussi l’exploit de faire chuter leurs rivaux historiques sur la pelouse de l’Aviva Stadium, lieu de la finale de Champions Cup. Un drop de Crowley à deux minutes de la fin du match a permis aux joueurs de Limerick de sortir vainqueur de ce duel. Pour la deuxième année consécutive, le Leinster ne se donne pas les moyens de remporter son championnat local. L’an dernier, ils avaient été éliminés par les Bulls.

Un Munster bagarreur, un Leinster indiscipliné

Alors, quelles sont les raisons de dette défaite. Dans un premier temps, l’équipe alignée par le Leinster ne comptait pas l’intégralité des titulaires habituellement présents lors des grands événements. Cependant, le turnover de joueurs n'était bien moindre que ce que le staff rochelais a pu faire du côté de Montpellier. En effet, des internationaux et joueurs de classe mondiale étaient bien présents face au Munster. Ce n’était pas une équipe B qui était alignée du côté de Dublin, mais plutôt une équipe A’.

Ensuite, les joueurs habillés en rouge ont beaucoup porté le ballon. Ils sont parvenus à mettre à mal la ligne de défense des joueurs de la capitale. À eux seuls, les titulaires de la troisième ligne du Munster ont réalisé pas moins de 47 courses avec le ballon en main. Ce duel physique impressionnant a mis à mal l’organisation défensive des Leinstermen qui ont été particulièrement indisciplinés. Durant cette rencontre, le Leinster compte 12 pénalités à son encontre quand le Munster n’en relève que 5. Sans marquer beaucoup de points pour autant, cette indiscipline a permis au Munster de se libérer de la pression adverse.

Cette capacité à enchaîner les percussions et les charges de joueurs puissants en possession du ballon est également l’une des grandes qualités du Stade Rochelais. Rien d’étonnant quand on parle d’une équipe qui compte Levani Botia et Grégory Alldritt dans ses rangs. En conclusion, on imagine que Ronan O’Gara était devant sa télé pour encourager son club de cœur du Munster. Espérons en parallèle qu’il a pris quelques notes…

