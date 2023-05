RUGBY. CHAMPIONS CUP. Le Stade Rochelais sera-t-il privé de son précieux 16e homme pour la finale face au Leinster ?

La Rochelle s'est qualifiée en finale de Champions Cup face à Exeter. Problème, les supporters rochelais seront peu nombreux à Dublin pour encourager leur équipe.

La Rochelle s'est qualifiée pour la troisième fois de rang en finale de Champions Cup en s'imposant au Matmut-Atlantique face à Exeter. Les Maritimes retrouveront donc le Leinster en finale pour un remake de la finale de l'an dernier. À Bordeaux, les supporters étaient présents en nombre et ont mis une ambiance dingue. Mais pour ce dernier déplacement de Champions Cup, beaucoup auront du mal à faire le déplacement pour porter les hommes de Ronan O'Gara vers un nouveau titre.

Le prix comme facteur X

Interrogé par France 3 Nouvelle-Aquitaine, le président de l'association "Agir avec le XV rochelais" Laurent Leplomb concède que beaucoup d'inconditionnels de La Rochelle auront du mal à faire le déplacement : "Les prix de l'hôtellerie à Dublin sont complétement fous. L'an dernier pour le match face à l'Ulster, on y a passé deux jours et il n'y avait aucun lieu de couchage à moins de 1000€. Même une auberge de jeunesse, c'est 500€". Des prix mirobolants vont pénaliser très fortement les supporters qui ne pourront pas faire le déplacement en nombre. De plus, au prix de l'hébergement s'ajoute celui du vol pour se rendre en Irlande. 799€ pour l'aller-retour en avion, il faudra sortir son porte-monnaie pour assister à la finale de Champions Cup.

Le club à la rescousse de ses supporters ?

Le président du club des Bagnards Rochelais, Maxime Collin l'admet lui aussi, "Le jaune et noir, ce sera une petite touche. C'est très compliqué à organiser cette année. Mais toutes les solutions pour qu'un maximum de copains puisse y aller". Maxime Collin a même demandé au club s'il ne pouvait pas en aider certains pour que le maximum de Jaune et Noir se rende à Dublin. Pour l'heure, le club n'a pas encore répondu à cet appel du pied. Ceux qui n'auront pas la chance de faire le déplacement jusqu'à Dublin espèrent que des fans zones avec des écrans géants seront mis en place pour encourager La Rochelle à distance.