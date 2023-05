Le Stade Rochelais, impressionnant de maîtrise, n'a fait qu'une bouchée des Chiefs d'Exeter. Une prestation saluée par les observateurs.

Quel match ! Quelle ambiance ! Le Stade Rochelais va jouer une troisième finale consécutive de Champions Cup après s'être défait des Chiefs d'Exeter 47-28. Une performance XXL logiquement soulignée par la presse qui n'a pas manqué de saluer les supporters rochelais qui ont porté leur équipe dans une ambiance saisissante. Le Midi Olympique en fait d'ailleurs sa une et titre : "Folie Maritime" (...) Les coéquipiers de Seuteni et Hastoy ont démoli Exeter, dans un stade en fusion". Le journal compare alors le Stade Rochelais version Ronan O'Gara à Novak Djokovic :

Sa progression lui permet aujourd’hui de bousculer l’ordre établi et de s’immiscer entre les deux références européennes de l’histoire, Toulouse et le Leinster. Un peu comme à l’âge d’or du tennis, lorsque Roger Federer et Rafael Nadal, prétendument intouchables, avaient vu débarquer l’inattendu Novak Djokovic. Le rugby continental a aussi son esthète, sa machine et son forçat. Pour décrocher une deuxième étoile et amorcer ce qui pourrait être un début de dynastie, les Maritimes devront terrasser le Leinster dans son jardin. Est-ce de l’ordre possible ? Ugo Mola, beau perdant, en est convaincu : « Les vertus, les valeurs et la qualité que le Leinster a mis dans son rugby ne changent pas. Je considère que c’est l’une des, si ce n’est la, meilleures équipes d’Europe. Le problème, c’est que sur leur route, ils vont rencontrer un Munsterman et l’an dernier, ça leur a coûté cher. » Et puis, après tout, même Rafael Nadal a bien fini par perdre à Roland-Garros…

"La Rochelle écrase Exeter et affrontera le Leinster en finale de la Coupe des champions" pour L'Équipe tandis que pour Rugbyrama "La Rochelle étrille Exeter dans une ambiance incandescente et retrouve le Leinster en finale". Le ton est le même pour les deux médias qui insiste sur la domination rochelaise. Le média spécialisé du Midol, insiste sur la surpuissance des maritimes en utilisant un vocabulaire traduisant cette intensité : "Du frontal, du lourd, du massif !", "faire plier la défense", "cinglante", "coups de boutoir". Rugbyrama met en avant la performance de Ulupano Seuteni : "Le centre samoan a attendu la demi-finale de Champions Cup pour délivrer sa meilleure performance de la saison.". L'Équipe, après s'être émerveillé de l'ambiance mise par les supporters : "un Matmut Atlantique de Bordeaux bouillant." a salué la performance de Greg Alldritt "dans une forme internationale".

La presse d'outre manche, fait le même constat que la tricolore : La Rochelle était trop fort pour Exeter. RugbyPass titre : "Les espoirs européens d'Exeter anéantis alors que le dominant La Rochelle s'offre une nouvelle finale". Dans le papier, le média, parle des trois derniers essais anglais comme d'un soulagement : "ils se sont heurtés à une équipe de qualité qui a planté sept essais, les Chiefs marquant trois essais tardifs pour faire apparaître un score beaucoup plus respectable.". Le Daily Mail lui insiste sur la différence de niveau entre les deux formations en titrant : "La Rochelle 47-28 Exeter Chiefs: les tenants du titre de Ronan O'Gara montrent sans pitié la fin d'une époque (de l'équipe d'Exeter NDLR) alors qu'ils organisent une répétition de la finale de l'an dernier après la victoire de Leinster sur Toulouse".