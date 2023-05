TOP 14. Un joueur emblématique de La Rochelle raccrochera les crampons à la fin de la saison après plus de 300 matchs !

Comme annoncé au micro de France 2 à la fin de la demi-finale de Champions Cup entre La Rochelle et Exeter, Romain Sazy va prendre sa retraite à la fin de la saison.

L’homme d’un club va tirer sa révérence. Âgé de 36 ans, le deuxième ligne Romain Sazy a annoncé au micro de France 2 qu’il allait mettre un trait sur le monde professionnel. “Ce qui est sûr, c’est que dans quelques semaines, j’arrêterai ma carrière” a-t-il déclaré. Le doyen du vestiaire aura fait toute sa carrière à La Rochelle et devrait devenir entraîneur des jeunes. Arrivé au club en 2010 avec 337 matchs au compteur avec La Rochelle, Romain Sazy aura tout connu avec son club de toujours... Champions Cup. La statistique impressionnante de Romain Sazy face à l'Ulster !

De la Pro D2 au toit de l’Europe

Alors que tout semble réussir à La Rochelle en ce moment, tout n’a pas été si simple ces dernières années et Romain Sazy le sait. En effet, le deuxième ligne a connu la montée en Top 14 lors de la saison 2014/2015 avec La Rochelle. Une saison plus tard, La Rochelle parvient à se maintenir dans l’élite après un match nul face au Racing et dispute donc pour la première fois de son histoire une compétition européenne, à savoir la Challenge Cup. Mais le club et Romain Sazy sont réellement entrés dans une autre dimension lorsque les Rochelais ont terminé premier de la phase régulière du Top 14 édition 2016-2017, seulement 4 ans après leur montée en Top 14. Champions Cup. ‘‘Je ne sais pas si le nom Coupe d’Europe définit bien la compétition’’, avoue Romain SazyAprès une première campagne dans l’élite européenne perturbée par la covid-19, les Rochelais de Romain Sazy sont revenus encore plus fort l’année d’après et ont échoué en finale de Champions Cup mais aussi de Top 14 face au Stade Toulousain. Mais lors de la saison 2021-2022, Romain Sazy a réussi à toucher le trophée de la Champions Cup en s’imposant face à la province irlandaise du Leinster au Stade Vélodrome. Un premier trophée majeur dans sa longue et belle carrière. Aujourd’hui, même s’il joue moins, Romain Sazy est encore en position pour remporter une deuxième fois de rang la Champions Cup avec son club de toujours. Seule ombre au tableau, il ne lui manque qu’un trophée avec son club, le Bouclier de Brennus. Aura-t-il la chance de terminer sa carrière sur le gain de ce trophée ? Réponse dans quelques semaines...