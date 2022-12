Champions Cup. La statistique impressionnante de Romain Sazy face à l'Ulster !

Victoires des maritimes en Irlande, contre la province de l'Ulster ! Un succès contrasté, mais qui a révélé l'activité remarquable du deuxième ligne Romain Sazy

Monsieur 100 %

Véritable figure de l'équipe de La Rochelle depuis désormais 12 ans, le deuxième ligne Romain Sazy a été un élément moteur des derniers titres de son équipe. Âgé de 36 ans maintenant, ce dernier ne pense toujours pas à la retraite, et a soif de victoires. À son palmarès figure le titre de champion d'Europe de la dernière édition, et si le Brennus lui a échappé en 2021, le natif du Tarn-et-Garonne compte bien le récupérer en fin de saison. Sazy est lié au club maritime jusqu'en 2023, et son avenir à La Rochelle n'est pour le moment pas assuré. Quoi qu'il en soit, " le Shérif", comme le surnomment ses coéquipiers, a donné du fil à retordre aux joueurs de la province de l'Ulster. Ce week-end, face aux irlandais, le deuxième ligne a réussi 21 placages sur autant de tentatives, ce qui est colossal. De plus, cette statistique est d'autant plus impressionnante, car durant le premier acte, les hommes de O'Gara ont eu la possession du ballon, et n'ont eu qu'à défendre très peu (0-29). C'est lors de la deuxième mi-temps que la majeure partie de ces placages a été effectué, avec une équipe rochelaise plus attentiste, qui concèdera un 29 à 7. Pour Sazy, qui aura joué tout le match, 21 placages avec aucun manqué, est une véritable prouesse, d'autant plus que le match était assez ouvert. Néanmoins, le jeu à l'Irlandaise, fait de ballons portés, de "pick and go" proche des lignes et de jeu à une passe, a aussi permis au deuxième ligne d'afficher un tel total.

Les deuxièmes lignes à l'honneur

Du côté de La Rochelle, qui compte un effectif 5 étoiles, avec un recrutement de qualité, le poste de deuxième ligne est bien fourni. Si Sazy est un leader dans le vestiaire, et un combattant exemplaire sur le terrain, il n'est pas toujours titulaire. En effet, devant lui se trouve le colosse australien, Will Skelton, qui est la pièce maitresse du pack rochelais. Ensuite, le jeune Thomas Lavault, régulièrement appelé par le staff des Bleus, a beaucoup de temps de jeu, et se rapproche du profil aérien de Sazy. Puis, Rémi Picquette est aussi aligné de plus en plus par les entraineurs du Stade Rochelais, lui qui intervient plus dans le style de Skelton, et qui a également été appelé par le Galthié lors de la tournée d'automne. Néanmoins, depuis le début de la saison, Sazy n'a manqué que deux matchs de Top 14, et lors de ces 10 matchs, il a été titulaire la moitié du temps. Non seulement son expérience compte, mais ses prestations sur le terrain sont essentielles pour l'équilibre du jeu rochelais. Reste maintenant à savoir s'il poursuivra l'aventure la saison prochaine.

