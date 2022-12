RÉSUMÉ VIDÉO. RUGBY. O’Gara dépité, le récit d’une victoire contrastée pour la Rochelle face à l’Ulster

Alors que son équipe menait 29 à 0 à la mi-temps, le Stade Rochelais s’est largement fait dominer en deuxième période.

Le scénario de cette rencontre était pour le moins… inattendu ! Sur la pelouse de l’Aviva Stadium de Dublin, les joueurs se rappelaient au mauvais souvenir du huis clos. En effet, pour des raisons climatique, le match a été déplacé dans la capitale irlandaise. Les conditions liées au froid en Irlande du Nord rendaient le match incertain. Visiblement, cette donnée n’a pas permis aux Ulstermen de se mettre correctement dans le bain. Au coup de sifflet pour renvoyer les joueurs aux vestiaires, les Maritimes envoyaient une addition salée aux Nord-Irlandais (0 à 29).

RUGBY. CHAMPIONS CUP. Le Stade Rochelais privé de ses supporters face à l'Ulster !Cependant, la deuxième salve de 40 minutes ne s’est pas présentée de la même manière. En effet, les (presque) locaux vont planter 4 essais après leur retour des vestiaires. Un total qui fait mal défensivement. Surtout que l’Ulster décroche un double bonus (offensif + défensif). Les coéquipiers de Thomas Berjon, eux, n’ont pas eu le bonus offensif qui semblait leur tendre les bras. Néanmoins, les champions d’Europe repartent tout de même d’Irlande avec la victoire. Après le match, Gregory Alldritt a tout de même manifesté de la satisfaction autour de cette victoire. Pour L’Équipe, le troisième ligne international rochelais déclare : “Même si on est déçus de ne pas avoir fait en entier un bon match, c’est une très bonne affaire. Parce que gagner en Irlande, c’est toujours compliqué.” Un sentiment qui doit sûrement être plus partagé chez Ronan O’Gara. En effet, ce dernier a paru particulièrement dubitatif depuis les tribunes de l’Aviva Stadium.

Culminant à 9 points au classement, cette première salve européenne est donc un franc succès et place le Stade Rochelais en pole position de sa poule. Une place qui devrait leur être assurée sauf Sale gagne de plus de 2 points à Toulouse. Le rival toulousain peut, lui aussi, usurper cette place. Mais ici la tâche sera beaucoup plus compliquée, l’écurie rouge et noir devra gagner avec un bonus offensif et une différence de 37 points.

