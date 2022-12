RUGBY. CHAMPIONS CUP. Le Stade Rochelais privé de ses supporters face à l'Ulster !

Initialement au Kingspan Stadium de Belfast, le match de Champions Cup entre le Stade Rochelais et l'Ulster se jouera à l'Aviva Stadium, mais sans public.

CHAMPIONS CUP. La Rochelle sort l’artillerie lourde face à l’Ulster, Thomas toujours absentCe samedi, le Stade Rochelais défie l'Ulster dans le cadre de la deuxième journée de Champions Cup. Après son succès bonifié lors de la première journée aux dépens des Saints, les Maritimes s'attaquent à un gros morceaux de la coupe d'Europe. Auront-ils les moyens de s'imposer face aux Irlandais ? Lesquels ont une revanche à prendre sur eux-mêmes après avoir été punis par les Sharks, il y a sept jours. Sachez que ce match, initialement au Kingspan Stadium de Belfast va se dérouler dans une autre enceinte. "Après une consultation entre l’Ulster Rugby et l’EPCR ces derniers jours, et malgré les efforts mis en œuvre par le personnel du Kingspan Stadium, il a été décidé de déplacer ce match car la pelouse du Kingspan Stadium a été jugée dangereuse en raison du gel à Belfast", explique le communiqué de l'EPCR.





C'est à l'Aviva Stadium de Dublin que les deux équipes s'affronteront. Une rencontre qui aura lieu sans public. "Malheureusement, en raison de problèmes logistiques, et de préoccupations en matière de santé et de sécurité liées au changement tardif de stade, le match se déroulera à huis clos, sans accès au public." Une rencontre à huis-clos qui rappelle celles jouées lors de la crise sanitaire. Le Stade Rochelais sera donc privé du précieux soutien de ses supporters à l'instar des joueurs de l'Ulster. Mais c'est d'autant plus préjudiciable pour les hommes de Ronan O'Gara ne joue pas à domicile. Même en infériorité numérique, les supporters présents auraient fait entendre leur voix pour encourager les Rochelais. D'aucuns diront que cette situation pourrait cependant servir les intérêts des Maritimes qui auront l'impression de jouer en terrain neutre. L'ambiance sera donc aussi froide sur le terrain qu'en tribunes. Notez toutefois que le match sera retransmis comme prévu à 18H30 par beIN SPORTS et France Télévisions.