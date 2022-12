CHAMPIONS CUP. La Rochelle sort l’artillerie lourde face à l’Ulster, Thomas toujours absent

Ce samedi, le Stade Rochelais se déplace à Belfast en Champions Cup, pour affronter l'Ulster. Découvrez les compositions des deux équipes.

RUGBY. Top 14. Une dépendance à Alldritt ? La Rochelle possède le joueur parfait en son absenceCe samedi, le champion d'Europe en titre La Rochelle ira se frotter à du lourd, puisque les coéquipiers d'Alldritt se rendront à Belfast, pour y défier l'Ulster. Une deuxième journée de Champions Cup primordiale pour les Maritimes, qui ont parfaitement entamé leur campagne, en s'imposant facilement face à Northampton (46-12). Pour ce faire, O'Gara ne compte pas faire l'impasse, et aligne un XV de départ très solide : Dulin, Danty, Hastoy, Alldritt, Atonio... Tous seront présents au Kingspan Stadium, pour tenter de faire tomber le vainqueur de l'édition 1999. Notons néanmoins que Teddy Thomas est toujours absent, lui qui était déjà forfait face à Northampton. Un déplacement très compliqué, d'autant que les Irlandais jouent (déjà) leur qualification, après le sévère revers subi face aux Anglais de Sale la semaine passée (39-0). Reste à voir donc comment Bourgarit and co arriveront à gérer cette rencontre, qui devrait échapper aux conditions climatiques difficiles qui règnent actuellement sur le continent.

La Rochelle 1 Wardi 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Sazy 5 Skelton 6 Bourdeau 8 Alldritt (cap) 7 Tanga 9 Kerr-Barlow 10 Hastoy 11 Pi. Boudehent 12 Danty 13 Seuteni 14 Leyds 15 Dulin 16 Lespiaucq 17 Paiva 18 Sclavi 19 Dillane



20 Pa. Boudehent 21 Berjon 22 Botia 23 Rhule

