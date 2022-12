RUGBY. Top 14. Une dépendance à Alldritt ? La Rochelle possède le joueur parfait en son absence

En l'absence de Gregory Alldritt, le Stade Rochelais a pu compter sur un joueur puissant. Ce dernier n'a pas eu la chance d'ajouter une sélection à son compteur, mais a performé en club.

Yoann Tanga, l'alternative parfaite ?

Si Yoann Tanga n'a pas eu la chance de disputer la moindre minute avec le maillot bleu durant cette tournée d'automne, le polyvalent troisième ligne s'est illustré en club. En effet, l'ancien joueur du Racing 92 faisait bel et bien partie de la liste des 42 joueurs retenus pour cette tournée d'automne, mais lors de chaque rencontre, Grégory Alldritt fut préféré à son compagnon maritime. De plus, la formule de Galthié avec deux deuxièmes lignes sur le banc, et Macalou comme "électron libre" dans les remplacements, a poussé Tanga vers la sortie. Le fait que Woki puisse également glisser sur le côté de la mêlée a aussi pesé dans la balance. Cependant, aligné à deux reprises durant le mois de novembre au poste de numéro 8, Yoann Tanga fit forte impression. À tel point, que ce dernier a été élu joueur du mois de novembre de Top 14, preuve que son implication dans les deux victoires de La Rochelle fut indispensable. De plus, ce qui fait une des forces de ce joueur est sa polyvalence. En effet, il évolue aussi bien en tant que numéro 6 que troisième ligne centre. Avec un profil similaire à celui de Grégory Alldritt, c'est un joueur de ballon, qui n'hésite pas à le porter derrière sa mêlée, mais aussi un féroce défenseur, aussi à l'aise dans les zones de rucks pour gratter des ballons. En l'absence de ce dernier, le Stade Rochelais a trouvé la parfaite alternative. Lorsque qu'Alldritt est opérationnel en club, la troisième ligne de La Rochelle pourrait être complétée par un troisième joueur plus aérien comme Ultan Dillane ou le flanker Kyle Hatherell.

Un avenir possible chez les Bleus ?

A-t-on une chance de revoir Yoann Tanga avec le maillot du XV de France avant la Coupe du Monde en France en 2023 ? Cela semble compromis, si le système dans la composition des Bleus ne change pas. Après une tournée réussie au Japon, le néo-rochelais paraissait avoir l'avenir tout tracé dans ce groupe France. Cependant, des choix ont été faits par le staff de l'équipe de France, et malgré deux très bons matches cet été dans le pays du soleil levant, Tanga n'a pour l'instant pas eu sa troisième chance. Néanmoins, si le troisième ligne continu sur cette lancée, avec de telles performances en club, il n'est pas impossible de le voir lors du prochain tournoi des 6 nations. En attendant, La Rochelle devrait compter ce week-end sur ces deux joueurs pour le déplacement dans la capitale, pour la 12 ème journée de Top 14.

