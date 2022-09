RUGBY. Top 14. Précieux et puissant, Yoan Tanga est déjà comme chez lui à la Rochelle

En position de numéro 7, Yoan Tanga a réalisé un gros match avec le Stade Rochelais face à Lyon en Top 14. Il a été précieux sur les deux essais inscrits.

TOP 14. Toulouse, La Rochelle, Montpellier… Qui a réussi le meilleur recrutement ?Samedi, le Stade Rochelais a remporté son deuxième match de la saison en allant s'imposer sur la pelouse de Lyon. Une bonne performance face à un concurrent direct pour le Top 6 qui place les Maritimes à la deuxième place du Top 14 derrière Toulouse. Depuis leur finale de Champions Cup et leur titre européen glané l'an passé, les Rochelais sont entrés dans une nouvelle dimension. Et le recrutement qualitatif de l'été n'a fait que renforcer ce nouveau statut. Parmi les excellents joueurs nouvellement signés, on trouve Yoan Tanga. L'ancien agenais a paraphé un contrat de trois saisons en provenance du Racing 92 avec la ferme intention de s'installer durablement. À voir son deuxième match sous ses nouvelles couleurs face au LOU, il a visiblement déjà trouvé ses repères. Samedi, le staff rochelais avait choisi de l'aligner avec le numéro 7 dans le dos aux côtés du Tricolore Grégory Alldritt. Il estimait d'ailleurs en juillet dernier que cette cohabitation avec l'un des meilleurs numéros 8 du monde serait un plus. Bien que 3e ligne centre avec le Racing 92, il a particulièrement brillé sur la pelouse de Gerland. RUGBY. France. Précieux, décisifs, ces 5 Bleus ont brillé lors de la victoire sur le JaponUne performance dans la lignée de ses matchs avec l'équipe de France. Précieux en défense, volontaire en attaque face au Japon en juillet lors du premier test, il avait montré beaucoup d'envie. L'émotion de sa première sélection lui avait fait commettre plusieurs fautes. Mais difficile de lui en vouloir. Il ne cachait pas à l'époque son désir de participer à la Coupe du monde en France en 2023. On sait que les places en 3e lignes sont chères chez les Bleus. Mais les aléas d'une saison peuvent redistribuer les cartes. Ainsi, l'absence du Toulousain Cros pourrait faire les affaires d'Ollivon. Quant à Tanga, aligné lors de deux tests nippons, il pourrait à nouveau avoir sa chance cet automne dans la rotation. Surtout s'il continue d'enchaîner les bonnes performances avec le Stade Rochelais.



Samedi, il a été précieux sur plusieurs essais maritimes. Dès l'entame de la rencontre, il a fait parler sa puissance pour mettre son équipe dans l'avancée. Avant le quart d'heure, il a bien failli inscrire son premier essai sous ses nouvelles couleurs après plusieurs relais d'Alldritt. Il s'en est fallu que de quelques centimètres, mais il a bien libéré son ballon pour la réalisation de Tawera Kerr-Barlow. Après l'heure de jeu, et en position d'ailier, il a parfaitement réceptionné une passe au pied d'Hastoy, puis dominé Nakaitaci et Doussain pour servir Leyds, auteur du second essai de visiteurs. Une réalisation précieuse puisqu'elle a permis aux Rochelais de mener 20 à 7. Il a fini la rencontre avec plus de 60m au compteur en 15 courses selon Rugbyrama. À ce poste de numéro 7 où il n'avait plus été titulaire depuis mars 2021, il offre au staff une très belle option et une belle complémentarité avec Alldritt. Tanga semble avoir déjà pris ses repères et il entend continuer sur sa lancée pour atteindre ses objectifs. À commencer par soulever un trophée sous ses nouvelles couleurs.