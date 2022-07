RUGBY. France. Précieux, décisifs, ces 5 Bleus ont brillé lors de la victoire sur le Japon

Ce samedi, l'équipe de France de rugby a pris le meilleur sur le Japon. Un match en deux temps pour les Bleus. Ces cinq joueurs ont été précieux.

Déjà présent dans la rotation au centre de l'attaque tricolore, le Bordelais a une fois de plus marqué des points. Et pas seulement au sens propre avec son superbe essai à la 61e où il a joué au pied pour lui-même en bord de touche. En position de premier centre, il a apporté de la puissance dans les attaques bleues à l'image de son énorme percussion sur l'ouvreur du Japon qui a conduit à l'essai de Penaud. Plus tôt dans la rencontre, il avait aussi joué un rôle dans la réalisation de Lebel avec une passe rapide pour son ouvreur. Auteur de deux franchissements, il a battu 3 défenseurs et avancé sur 44 mètres sans oublier ses 10 plaquages. Un match très solide. Moefana, Jolmes, l'envie du Japon, ce test matinal a passionné les supporters sur Twitter

À l'image de l'équipe de France, le néo-Rochelais a eu besoin de temps pour entrer dans la partie. Pénalisés à plusieurs reprises, il lui a fallu canaliser son envie lors de cette première titularisation sous le maillot bleu. Par la suite, il s'est mis au travail dans les rucks, avec notamment un très bon grattage dans le second acte, mais surtout en défense. Auteur de 19 plaquages (1 seul raté), il a été précieux pour contenir les assauts japonais. Auteur de 7 courses, il s'est aussi proposé en attaque (39 m au compteur) pour mettre son équipe dans l'avancée. A aussi distillé deux offloads.