Moefana, Jolmes, l'envie du Japon, ce test matinal a passionné les supporters sur Twitter

Ah bah si on les regarde jouer on va passé un bon moment #JAPFRA

Je me souviens pourquoi j’avais apprécié cette équipe il y’a quelques années ! Ils mettent du rythme sur chaque ballon et sont vaillant ! #JAPFRA

La différence entre les deux équipes c'est que les japs portent et jouent tous les ballons, alors que les bleus tapent après trois passes et rendent le ballons aux japonais... Il faut garder le ballon #JapFra

La paire de centres, sans doute la plus grosse interrogation pour 2023. C'est quasi acté pour Fickou, mais derrière bon courage pour choisir entre Danty, Moefana, Vincent et Vakatawa (voire Ntamack en 12 !) #JAPFRA

En deuxième mi-temps, on a arrêté d'abuser du jeu au pied, on a beaucoup plus tenu le ballon, nos attaquants (Jalibert, Moefana, Penaud etc.) ont pu s'exprimer, et le résultat est là.#JAPFRA