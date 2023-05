Champions Cup. Et si les Irlandais supportaient le Stade Rochelais lors de la finale à Dublin ?

En Irlande, tous les supporters ne risquent pas d’être unanimement derrière le Leinster le 20 mai prochain. Un soutien inattendu pour le Stade Rochelais ?

En Irlande, il y a quelques passions communes aux différents territoires. La bière, le football gaélique et surtout détester le Leinster. En Irlande, tous les supporters ne sont pas du genre à accepter d’encourager l’équipe compatriote le temps de 80 minutes. En effet, une majorité de la population du pays celte ressent une défiance vis-à-vis des joueurs de la capitale. Dans le podcast Off The Ball Rugby, l’ancien joueur du Munster et international irlandais Alan Quinlan et différents chroniqueurs discutent de la question suivante : “Est-ce que les autres fans de rugby irlandais doivent supporter le Leinster contre La Rochelle ?”

Face à ce dilemme, un consensus semble prendre place dans leur discussion : non, ils ne supporteront pas le Leinster s’ils sont pour une autre formation irlandaise. Ils commentent cette idée ainsi :

Ce n’est pas parce que c’est la dernière équipe irlandaise en course ou parce qu’il y a beaucoup d’internationaux, que l’on va se mettre à encourager le Leinster. Il y a un profond désamour pour le Leinster en dehors de la capitale et de ses alentours. Vous imaginez Liverpool supporter Manchester United au football ? Non, ça n’arriverait jamais, peu importe l’occasion. Là, c'est pareil.[…] D’autant plus, beaucoup de fans du Munster pourraient se ranger derrière Ronan O’Gara. Après, on ne va pas se mentir, dans le stade, les gens seront pour le Leinster et les hommes en bleus seront les grands favoris, mais en Irlande, la majorité des supporters ne les supporteront pas pour autant.[...] Il y a plus de fans du Leinster qui serait prêt à défendre le Munster dans cette situation que l’inverse. Puis, La Rochelle a d’incroyables fans qui seraient prêts à faire le déplacement sûrement.”

En Irlande, la majorité du pays observe culturellement une défiance envers le Leinster. Particulièrement, dans la province du Munster, l'amour est loin de voir le jour. Dans l'imaginaire collectif irlandais, le mépris de la Capitale envers la province et notamment vers le Munster est trop important pour passer outre le temps d'un match. Dans le prologue du livre Stand Up and Fight, contant la légende de la victoire du Munster contre les All Blacks en 1978, une anecdote permet de capter l'essence de cette relation. Dans cet ouvrage, un ancien joueur du Munster, Gerry McLoughlin, livre l'anecdote d'un match entre le Munster et les All Blacks joué en 1963 et auquel il a assisté alors qu'il avait 12 ans. Il livre l'échange suivant qu'il a eu avec son père à l'époque où il habitait à Shannon, une ville en banlieue de Limerick :

Qui est le type couvert de sang, papa ?

C'est Mick O'Callaghan. Il est de ta famille.

Mais je ne l'ai jamais vu avant.

C'est un cousin de ta mère.

Joue-t-il pour l'Irlande ?

Non. Il a eu une misérable sélection. Tu vois, il joue pour le Munster et si tu viens du Munster, tu dois être deux fois meilleur que celui qui joue pour le Leinster ou l' Ulster

Et si tu viens de Limerick ?

Si tu viens de Limerick, tu dois être trois fois meilleur que le gars de Dublin. Au moins.

Et si tu joues pour Shannon ?

Si tu joues pour Shannon, ton niveau n'a pas d'importance. Tu ne joueras pas.”

