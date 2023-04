CHAMPIONS CUP. Incroyable mais vrai, le Leinster joue 70% de ses matchs de phase finale à domicile

Si l’on enlève les finales, le Leinster joue environ 70% de ses matchs à domicile en Coupe d’Europe. Une statistique qui souligne un manque d’équité sportive ?

Tout le monde aime les belles épopées. D’autant plus en France, l’idée du “Petit Poucet” s’est inscrit dans la culture sportive nationale. Pourtant, certaines grosses écuries ne font pas vraiment perpétuer ce mythe tant leur hégémonie est visible au fil des années. Parmi elles, peu d'équipes semblent aussi dévastatrices que le Leinster en Coupe d’Europe. Pour cause, l’équipe miroir de la sélection irlandaise a joué environ deux tiers de ses rencontres européennes à domicile depuis que la compétition est organisée par l’EPCR. Tout du moins, cette tendance se vérifie si l’on enlève les finales. Ces dernières se jouent (logiquement) sur des terrains neutres et paraissent donc peu pertinentes à comptabiliser.

Avec 91% de victoires à domicile sur les matchs concernés, cette statistique n’est pas anodine. En l’espace de 9 années, le Leinster n’a perdu qu’une seule rencontre du côté de Dublin pour un match à élimination directe. Il s’agit d’un quart de finale face aux Saracens, le 19 septembre 2020 à l'Aviva Stadium. Une rencontre qui s’était tenue à huis clos à cause de la pandémie de Covid_19. Depuis 2014, Jonny Sexton et ses coéquipiers ne perdent pas un seul match quand ils jouent face à leur public.