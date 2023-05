RUGBY. Trois anciennes stars de NBA en passe d'investir dans un club de Premiership ?

Trois anciennes légendes de la NBA ainsi qu'un joueur réputé de NFL pourraient investir dans le club anglais des London Irish, dont les finances sont dans le rouge.

Julius Erving, Allen Iverson et Dikembe Mutombo, ça vous dit quelque chose ? À moins d'être passionné de sport, et notamment de NBA, vous n'avez jamais entendu parler de ces trois joueurs. Mais pour les fans, ce sont de vraies légendes du basket, en particulier le premier cité. Les plus jeunes d'entre vous connaitront sans plus Iverson, véritable phénomène du basket dans les années 2000, notamment sur le maillot des Philadelphia 76ers. Quant Dikembe Mutombo il a été un des défenseurs les plus féroces de ligue américaine pendant près de 20 ans. Si on vous parle d'eux, c'est parce qu'ils pourraient investir dans un club anglais à l'instar d'une légende de la NFL, Ray Lewis, deux fois vainqueur du Super Bowl. Ça en fait du beau monde. Le club concerné, ce sont les London Irish, dont les finances ne sont pas au mieux. D'aucuns craignent un scénario identique à celui des Wasps et de Worcester, qui ont fait faillites.



Erving, Iverson et Mutombo feraient partie d'un consortium américain en passe de reprendre la formation de Premiership. L'avenir du club reste incertain comme nous l'apprend le Times puisque la fédération anglaise a imposé la date limite du 30 mai pour la conclusion de l'accord. "Le consortium a omis à plusieurs reprises de fournir à la RFU une preuve de fonds et d'autres informations essentielles à l'approbation de toute prise de contrôle du club", explique le site anglais. Les salariés des London Irish ont reçu leur salaire d'avril avec une semaine de retard. Ils espèrent qu'un accord sera trouvé avant la date limite. Mais d'autres observateurs ont de sérieux doutes quant à la finalisation du deal et sur la participation des London Irish au championnat l'an prochain. Les London Irish seraient endettés à hauteur de 30 millions de livres sterling (34 millions d'euros environ) et ne possèdent pas leur propre stade. Le propriétaire du club Mick Crossan ne serait pas prêt à continuer à y investir. Il avait déclaré l'année dernière qu'il céderait l'équipe pour 1 livre. Mais le Times estime que l'accord ne sera pas aussi facile à finaliser.