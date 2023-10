RUGBY. Bayonne s'impose à domicile, Toulouse prend le bonus... Nos pronostics pour le Top 14 !

Eh oui, la Coupe du monde s'achève déjà ce samedi soir ! Mais pas de panique, le Top 14 reprend dimanche, avec pas moins de 7 matchs qui s'enchainent. Voici nos pronostics.

Bayonne - Stade Français

Comment mieux débuter la reprise du Top 14 par les chants de Jean-Dauger ? Pour cette rencontre, le leader parisien se déplace en terre basque. Les Bayonnais ne sont pas au meilleur de leur forme, et accusent déjà deux défaites en trois matchs, dont une sévère à Castres. Néanmoins, l'année dernière, ces derniers n'ont pas perdu un seul match à Jean-Dauger en Top 14, et la tendance devrait être la même. Nous partirons sur une courte victoire de Bayonne, mais un point de bonus défensif pour Paris.

LOU - Clermont

Avec une unique victoire lors des trois premières journées, les Lyonnais auront à cœur de remporter leur deuxième match à la maison. En face d'eux, l'ASM a réussi ses deux premières à domicile, face à Oyonnax et La Rochelle. Les hommes de Christophe Urios n'ont pas eu bon nombre d'internationaux absents pour la Coupe du monde, et ont donc pu travailler ensemble. Le LOU pourra compter sur le retour d'hommes forts tels que Couilloud et Taofifenua ! Ces retours seront forcément importants, car ces joueurs ont gardé le rythme du terrain et sont en pleine forme. Nous pensons que Lyon réussira à dominer Clermont, sans prendre le bonus offensif.

La Rochelle - Castres

C'est une des équipes en forme de ce début de championnat, le Castres Olympique est sur le podium. Avec deux victoires à domicile, dont une bonifiée contre Bayonne, et un bonus défensif à Bordeaux, les Tarnais sont en forme. Néanmoins, la tâche ne sera pas des plus simples au stade Marcel Michelin, qui sera une fois de plus à guichets fermés. Les Maritimes devraient se passer de leurs principaux cadres, à l'image d'Antoine Hastoy, de Seuteni, qui est blessé, ni Danty, qui a beaucoup joué avec la France. Will Skelton est encore incertain, et Grégory Alldritt ne sera pas de la partie. Boudehent est, lui aussi, au repos. Pour la première ligne, Bourgarit et Wardi ne reprendront qu'en novembre. De ce fait, nous pensons que le CO a les armes pour contrer le collectif rochelais, victoire des visiteurs.

Encore une fois, cette saison de Top 14 va être difficile pour les joueurs de Franck Azéma. Déjà bons derniers du Top 14, les Catalans n'ont toujours pas gagné. Ce week-end, ils reçoivent une équipe très en forme de Pau, qui a réussi à l'emporter face au Racing, puis contre le LOU largement (40-10). Les Palois n'ont perdu que d'un point sur la pelouse de Castres lors de la première journée. Déjà sous pression, l'USAP devra sortir un match solide, face à une équipe de Pau en pleine confiance, prête à accueillir la légende Whitelock dans les meilleures conditions. Nous voyons une victoire de Pau, dans un match serré de bout en bout. Bonus défensif pour Perpignan.

Montpellier - Racing

Ce sera l'un des chocs de cette quatrième journée de Top 14 ! Le MHR accueille le Racing 92. Les Franciliens ont bien commencé leur campagne en Top 14, avec deux beaux succès à domicile, dont un bonifié contre Perpignan, et une courte défaite face à Pau (19-17). Pour le MHR, qui pointe à la treizième place, les deux déplacements à Paris et à Toulouse n'ont pas été couronnés de victoires. Néanmoins, ce dernier pourra compter sur les retours de Bastien Chalureau et d'Arthur Vincent, qui apporteront leurs expériences et leur forme actuelle pour remporter la partie. A contrario, le Racing sera privé de Gaël Fickou et de Cameron Woki, toujours au repos. Nous pensons que Montpellier réussira à gagner à domicile, sans aucun bonus de chaque côté.

Toulon - Oyonnax

Après une première victoire à domicile face à Clermont, le promu n'a pas réussi à garder le cap à Paris, et a également perdu sur sa pelouse contre Toulouse. En face, Toulon a remporté son premier match à domicile contre Bayonne, mais s'est incliné de justesse contre Lyon et Bordeaux à l'extérieur. De plus, les Varois pourront compter sur le retour de Gabin Villière, Jean-Baptiste Gros et Charles Ollivon ! Les Tricolores ont assuré à leurs managers leur souhait d'enchaîner les matchs, et de vouloir profiter de leur état de forme. Pour Oyonnax, la marche semble un peu haute cette fois-ci, et nous nous attendons à une large victoire de Toulon, avec le point de bonus offensif.

Toulouse - Bordeaux

La quatrième journée de Top 14 se terminera en beauté, avec le derby du Sud-Ouest sur les antennes de Canal +. Le Stade Toulousain, handicapé par plusieurs absences des internationaux, a tout de même gagné deux matchs sur trois, avec une défaite à Bayonne. Toulouse sera renforcé par le retour de Peato Mauvaka, qui a été excellent avec les Bleus. Ange Capuozzo est aussi attendu du côté d'Ernest Wallon. Pour l'UBB, deux solides victoires à domicile ont porté leur total à deux sur trois également, avec un point de bonus défensif négocié au Racing. Au vu des effectifs des deux équipes, nous pensons que la partie sera partagée, mais que Toulouse prendra tout de même le meilleur à domicile.

