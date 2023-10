Connaissez-vous le T1 RUGBY, le nouveau jeu sans contact lancé par World Rugby ?

Le T1 RUGBY est le nouveau jeu sans contact lancé par World Rugby pour permettre à tout le monde de découvrir le rugby, avec ses mêlées et ses touches, mais en réduisant l’aspect physique.

Comment jouer ?

Le T1 RUGBY se dispute sur la moitié d’un terrain de rugby à 7 contre 7, même si des variantes peuvent exister de 6 contre 6 jusqu’à 10 contre 10.

Pour rentrer dans les détails des règles du T1 RUGBY, le jeu conserve certains principes de base du rugby : marquer un essai et effectuer des passes vers l’arrière.

En revanche, il n’y a plus de plaquages. Les défenseurs doivent toucher le porteur de balle sur l’épaule à une main pour stopper l’attaquant.

Si le défenseur pousse l’adversaire trop violemment ou au-dessus de l’épaule, il est sanctionné d’une pénalité.

Concernant l’attaque, le porteur de balle ne peut pas effectuer plus de trois pas après avoir été touché. Une fois touché, il doit s’arrêter, se retourner et présenter la balle à un de ses partenaires.

Les attaquants doivent également effectuer une passe minimum après avoir été touché avant de marquer, impossible de partir directement à l’image d’un pick and go.

Pour éviter les chocs dans les phases de rucks, de contests, le T1 RUGBY effectue une variation sans contact qui permet d’avoir quand même des lignes de hors-jeu.

Dès que le défenseur touche le porteur de balle, il doit rester devant lui. Deux défenseurs supplémentaires doivent obligatoirement se greffer à lui, en le touchant par l’épaule, ce qui crée une zone de ruck. En situation ‘’post-plaquage’’, on retrouve donc 2 attaquants et 3 défenseurs, pour laisser plus d’espaces à l’attaque, qui doit profiter du surnombre.

Les joueurs n’ont pas la possibilité de marquer des points au pied, il n’y a pas de transformation, ni de pénalité. Ils peuvent seulement inscrire un essai qui vaut 1 point. Chaque essai est suivi d’un coup d’envoi, le ballon (tapé au pied) doit au moins être botté à plus de 5 mètres, tout en restant dans le terrain.

Ils peuvent cependant jouer au pied dans le jeu courant, avec des coups de pied à suivre, ou des coups de pied rasants. Toujours en faveur de la protection de la santé des joueurs, il n’y a pas de duels aériens et les jeux au pied de pressions ne sont pas autorisés. Si deux participants sont à la course pour rattraper un ballon, l’arbitre doit indiquer le joueur le plus proche de le récupérer avant d’arriver à un potentiel contact.

Phases de conquête

Il y a bien des mêlées au T1 Rugby, mais sans contact… Pour cela, trois joueurs de la même équipe se lient entre eux (comme au rugby à 7), face à trois adversaires, eux aussi liés. Mais les deux trios restent debout, face à face, et les piliers adverses se touchent les épaules. Le demi de mêlée introduit la balle qui est talonnée par les attaquants sans possibilité de récupérer la balle pour les défenseurs.

Concernant les touches, elles ne sont pas disputées. On ne retrouve pas de lifts ni de sauts, seulement trois joueurs de chaque équipe qui forment un alignement. Les autres défenseurs doivent se trouver 5 mètres en arrière, pour ne pas être hors-jeu.

‘’Un sport pour tous’’

Le T1 RUGBY offre donc l’opportunité de pratiquer un rugby moins violent, et s’ouvre ainsi à tout le monde, sans contraintes physiques.

T1 Rugby complète désormais une offre de rugby sans contact, soit un facteur essentiel de notre plan en six points portant sur la santé des joueurs, qui consiste à adapter les règles du jeu pour répondre aux besoins de celles et ceux qui ne souhaitent pas pratiquer la version avec contact de notre sport.’’ Alan Gilpil, directeur de World Rugby

Une réussite pour le directeur de World Rugby : ‘’Nous sommes ravis de proposer le T1 Rugby comme première solution de jeu sans contact qui intègre parfaitement les caractéristiques uniques de ce sport. Avec une popularité et une participation croissantes, en particulier chez les jeunes et spécifiquement les filles, il est crucial de capitaliser sur l’élan en rendant le jeu que nous aimons accessible à tous pour accélérer sa croissance.’’

Le T1 Rugby vise de nouveaux participants et de nouveaux pays, une aubaine pour Alan Gilpil ‘’dans la perspective des Coupes du Monde de rugby masculines et féminines aux États-Unis qui offrent des opportunités énormes’’.