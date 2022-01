POINT TRANSFERT. Dorian Laborde à Toulon, la star anglaise Anthony Watson en Top 14 ?

On fait le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts ces derniers jours.

Dupont, Marchand et Baille ont resigné. Celle de François Cros était attendue et a été confirmé par le club ce vendredi, la veille de la nouvelle année. Le troisième ligne international (11 sélections) évoluera donc sous les couleurs rouges et noires jusqu'en 2027.

𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔̧𝕠𝕚𝕤 ℂ𝕣𝕠𝕤, Stadiste jusqu'en 2027



Auteur de 𝟡𝟛 𝕡𝕝𝕒𝕢𝕦𝕒𝕘𝕖𝕤 cette saison, notre sécateur formé au club poursuit sa route en 🔴⚫



Axe 1️⃣ : 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬 #Trajectoire2027 💪 December 31, 2021

C'est une information du Midi Olympique parue ce lundi. Le Racing 92 souhaite renforcer ses lignes arrières en vue de la saison prochaine. Selon le bihebdomadaire, les Franciliens se seraient renseignés sur les profils du Grenoblois Ange Capuozzo ainsi que du Briviste Setareki Bituniyata. Mais finalement, les dirigeants auraient jeté leur dévolu sur Wame Naituvi, lune des armes fatales de Mont-de-Marsan. L'ailier fidjien est l'un des facteurs X du club landais cette saison.

Afin de pallier l'absence longue durée de Théo Dachary, victime d'une rupture des ligaments croisés, le RCT a annoncé ce vendredi s'attacher les services de Dorian Laborde, en tant que joker médical. L'ailier ou centre du Racing 92 débarquera cette semaine du côté de la Rade.

𝗗𝗼𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗱𝗲 rejoint le @RCTofficiel jusqu'à la fin de saison en tant que 𝘑𝘰𝘬𝘦𝘳 𝘮𝘦́𝘥𝘪𝘤𝘢𝘭.



👇 Plus d'infos : https://t.co/DAAJpk3v7z — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) December 31, 2021

Toujours selon Midi Olympique, le LOU souhaiterait recruter le pilier du Racing 92 Ali Oz pour la saison prochaine.

Léo Coly pourrait s'engager avec Montpellier la saison prochaine, avant d'être prêté dans la foulée à Mont-de-Marsan. En effet, selon le Midol, le club landais ne serait pas contre l'idée de lâcher sa pépite à qui il reste trois ans de contrat à l'issue de la saison. À condition de se le faire prêter dans la foulée. Et les Cistes pourraient bien trouver leur compte dans cette opération. En effet, Cobus Reinach est sous contrat jusqu'en 2023. Coly pourrait donc venir remplacer le demi de mêlée sud-africain à la fin de son bail.

C'est la grosse bombe de ce début de semaine. The Telegraph a annoncé que l'ailier international anglais, Anthony Watson (50 sélections) ne prolongera pas son contrat qui expire en fin de saison et quittera Bath. Le joueur de 27 ans a passé huit saisons au club. Il pourrait rebondir du côté des Saracens ou des Wasps. Une venue en France n'est pas à exclure. Cependant, cette possibilité aurait pris du plomb dans l'aile puisqu'elle coûterait au trois-quarts aile sa place au sein du XV de la Rose, à un peu plus d'un an de la Coupe du Monde en France.