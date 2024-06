Malgré la saison insipide du LOU, comment Baptiste Couilloud a-t-il marqué l’histoire du Top 14 ?

Auteur de 16 essais en Top 14 jusqu’ici cette saison, Baptiste Couilloud tient surtout une série record.

Ce que l’on sait, déjà, c’est qu’Antoine Dupont n’y sera pas. Ce que l’on peut imaginer, aussi, c’est que Maxime Lucu ne fasse pas non plus partie du groupe qui voyagera en Amérique du Sud cet été. La raison ? Elle est que les joueurs "premiums" seront laissés au repos, sauf exception.

Ce que l’on avance également, c’est que si Baptiste Couilloud n’est pas des Bleus non plus, il n’en sera plus jamais. Car malgré l’émergence totale de Nolann Le Garrec et Baptiste Jauneau au poste cette saison, comment se passer du demi de mêlée et capitaine du LOU ?

A l’heure d’écrire ces lignes, le numéro 9 des Gones culmine à 16 essais marqués en Top 14 , malgré la saison morose des siens. Un exercice lors duquel il n’aura cessé de porter à bout de bras ses coéquipiers, mais également "laissé beaucoup d’énergie", comme il le confiait le week-end dernier en conférence de presse, et relayé par Le Figaro.

Une réponse de champion

C’est que le garçon de 26 ans a essuyé plusieurs déceptions. Au-delà de la difficulté en club et des innombrables branlées concédées à l’extérieur, le grand frère de Barnabé a aussi dû passer outre sa non-sélection lors du dernier Tournoi des 6 Nations , peu après avoir été quelque peu sermonné par Fabien Galthié.

" C’est toujours difficile d’entendre de la part de son sélectionneur qu’on n’est pas au niveau, mais je pense que ça valait le coup ", expliquait le principal intéressé au Midi Olympique en février dernier. " J’ai pu échanger à ce sujet avec Fabien Galthié et je dois reconnaître que c’était quelque chose d’appréciable, malgré tout. Il m’a donné des explications qui concernaient principalement mes performances, et à une moindre échelle celles du club. Il a considéré que je sous-performais et qu’en conséquence, je n’étais pas capable de répondre aux exigences du niveau international à ce moment-là. Et si je suis totalement lucide, je dois dire que ça m’a fait du bien de l’entendre… "



Sa réponse, elle, fut celle d’un champion. D’un très grand champion, même. Celle du chef de meute du LOU qu’il est, ce leader in extenso de cette formation rhodanienne depuis des années. Celle aussi de celui dont on a toujours dit que si Antoine Dupont n’existait pas, il compterait à ce jour déjà 50 capes, un statut et une poignée de distinctions individuelles entre les pognes.

Car depuis le début d’année 2024, le dit Couilloud a joué 13 matchs, et a planté 13 essais. Mieux, il reste même sur 1 essai marqué sur chacun de ses 7 derniers matchs. Série en cours mais record de l’histoire du Top 14 déjà établi. Le précédent (6) étant détenu par Napolioni Nalaga depuis la saison 2012/2013.

Avec 16 essais inscrits au total, il a aussi (déjà) égalé la marque de 2005 de Rup’s Caucaunibuca, et établi un record d’essais marqués par un demi de mêlée sur une saison de championnat. Et à ceux qui argueraient - a raison - que les chiffres ne constituent pas toujours une valeur absolue, regardez simplement la façon dont sa seule présence sur le pré métamorphose le jeu (et l’état d’esprit, souvent) du LOU. Qui par moments, sait retrouver un peu de mordant…