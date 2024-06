RUGBY. TOP 14. Sans faire de bruit, Baptiste Couilloud rejoint la légende Caucaunibuca

Baptiste Couilloud a inscrit son 16e essai de la saison malgré la défaite du LOU à Montpellier, rejoignant ainsi Caucaunibuca au classement des meilleurs marqueurs.

RUGBY. TOP 14. ''Beaucoup de joueurs ont triché'', Gengenbacher et Couilloud s’indignent après la déroute du LOUAu sortir de la lourde défaite à Montpellier, le demi de mêlée du LOU Baptiste Couilloud n'a pas mâché ses mots pour décrire la prestation de son équipe. Le Tricolore a notamment été déçu par l'engagement, ou plutôt le manque de volonté de certains de ses coéquipiers dans l'Hérault. Allant même jusqu'à dire que certains avaient "triché".

Si les Lyonnais ont bien terminé la rencontre avec un 21 à 0, ils ont encaissé plus de 40 points face à une équipe qui n'avait plus rien à jouer. Un revers qui enterre les derniers espoirs de Top 8 du LOU. Et qui gâche un peu la fête pour le numéro 9.

Couilloud s'est en effet illustré ce samedi en marquant en essai à la 74e sur une offrande d'Ethan Dumortier. L'ailier avait pourtant l'en-but en ligne de mire. Mais il a choisi de remettre à son demi de mêlée. Lequel s'est ainsi fendu d'un 16e essai cette saison.

Une nouvelle réalisation qui le place à trois longueurs de Damian Penaud en tête du classement des meilleurs marqueurs du championnat. Un total qui n'est pas anodin puisqu'il fait désormais partie d'un cercle très fermé aux côtés de légendes du championnat comme Nagusa, Talebula ou encore Caucaunibuca.

Dumortier avait-il en tête ce classement au moment de servir Couilloud ? Toujours est-il que ce dernier a dépassé ces illustres marqueurs fidjiens ainsi que Maxime Médard. Avec 16 essais, il revient à hauteur de Rupeni Caucaunibuca qui avait, lui aussi, passé seize fois la ligne de craie en 2004/2005.

L'année suivante, la flèche d'Agen avait passé 17 essais. On doute que Couilloud puisse faire aussi bien. Le LOU n'a plus rien à jouer et la réception de Toulouse la semaine prochaine pourrait être vu comme une occasion de faire tourner et de donner du temps de jeu à certains éléments.

A moins que le staff ne choisisse de lui offrir une chance de marquer un peu plus l'histoire face à une formation toulousaine qui pourrait aussi faire tourner afin de garder de la fraicheur en vue des phases finales. Pour rappel, Nalaga (18 essais) et Nadolo (19) sont encore devant au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire. Sans oublier Ashton avec ses 24 réalisations !