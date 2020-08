Maillot jaune, maillot vert, l'ASM se la joue Tour de France pour ses nouvelles tuniques [PHOTOS]

Clermont a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison 2020/2021 de Top 14 et de Coupe d'Europe. Du jaune, du bleu et du vert au programme pour l'ASM.

Clermont fait dans l'originalité. C'est via un jeu de réalité augmentée disponible sur son application mobile que l'ASM a donné à ses supporters la possibilité de découvrir ses nouveaux maillots pour 2020/2021. Pas de vraies surprises à domicile avec une tunique jaune. Le bleu étant réservé pour les matchs à l'extérieur. Under Armour a laissé sa place à Macron qui a choisi de faire dans la simplicité. On note cependant la présence d'un col à l'ancienne. On remarque également que l’écusson du club et le logo de la marque seront au niveau des épaules. La plus grosse surprise vient du troisième maillot qui est vert avec des touches bleues sur le col et les manches. Le verra-t-on en Coupe d'Europe ?

Crédit image : ASM Rugby



