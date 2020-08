Castres - Tout l'amour de la ville et du club sur les maillots 2020/2021

Le Castres Olympique a dévoilé ses maillots pour la saison 2020/2021 avec une forte imprégnation à l'histoire de la ville et du club.

Ce vendredi, le Castres Olympique et son équipementier Kappa ont dévoilé les trois jeux de maillots pour la saison à venir. Dans un contexte difficile pour le rugby français, le club champion de France en 2018 a tenu à revenir aux sources et ce qui a fait du club ce qu'il est aujourd'hui. "Fier de son histoire et porter haut les couleurs de son territoire", le message du CO est clair. Les maillots domicile et extérieur peuvent paraître assez classique, mais des références à la ville et aux armoiries sont présentes ici et là.

Quant au maillot third, utilisé pour l'aventure européenne, le CO a frappé un grand coup. Comme l'indique le club, cette tunique a été pensée comme une ode à Castres et son territoire avec de nombreux monuments, places et symboles représentés. On peut y retrouver la Montagne noire, le parc de goujade, le Sidobre, le Coche d'eau ou même l'Agout. Les Castrais pourront donc aborder cette saison avec toute l'histoire du club sur les épaules.