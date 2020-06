TOP 14 - Brive ouvre le bal des nouveaux maillots avec une superbe tunique !

Le club corrézien a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison 2020/2021. Et il est réussi !

Comme chaque année, les supporters les attendent avec impatience. Encore plus cette saison, après la frustration d'une édition 2019/2020 terminée prématurément. On parle bien sûr des nouveaux maillots ! Et c'est donc le CA Brive qui ouvre le bal, en présentant le premier sa tenue pour les rencontres disputées à l'extérieur.

L'équipementier ne change pas, avec adidas, et le modèle présenté est (pour l'instant) vierge de sponsors. Le résultat n'en est pas moins superbe, avec un maillot noir aux fines bandes horizontales grises, et du blanc sur les manches. Les trois bandes de la marque allemande sont bien sûr présentes sur les épaules.

Crédit : Twitter @CABCLRUGBY

Le maillot domicile, lui, se fait toujours attendre. Aura-t-il le même design, avec du blanc à la place du noir ?