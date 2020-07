Pro D2 - Les nouveaux maillots de l'USAP pour 2020/2021 se dévoilent [PHOTOS]

Les deux nouveaux maillots de l'USAP pour la saison 2020/2021 ont fait leur apparition lors d'une conférence de presse ce vendredi.

Top 14 - Brive dévoile une tenue blanche et or clin d'oeil aux 110 ans du clubLa saison des maillots a commencé. Après Brive, c'est au tour de l'USAP de présenter ses nouvelles tuniques pour la saison 2020/2021. Le maillot sang et or avec ce qui ressemble à un coup de griffe devrait à n'en pas douter séduire les supporters. L'autre maillot possède pour sa part des motifs en forme de losange. Crédit photo : @VicensEmilien

On trouve aussi des détails dans le dos comme le drapeau catalan sous la nuque mais aussi au niveau du col. La lutte pour le plus beau maillot de la saison va être terrible !