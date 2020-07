Top 14 - Brive dévoile une tenue blanche et or clin d'oeil aux 110 ans du club

Après avoir présenté ses maillots pour les matchs à domicile et à l'extérieur, Brive a dévoilé une troisième tunique pour la saison 2020/2021.

TOP 14 - Brive ouvre le bal des nouveaux maillots avec une superbe tunique !Vous aviez aimé les deux premiers maillots dévoilés par le CAB pour la saison 2020/2021. Vous devriez adorer la troisième tunique briviste. Blanche et or, elle a été pensée pour faire un clin d'oeil aux 110 ans de la formation corrézienne. Un maillot que les fans de Brive voudront avoir dans leur collection. En attendant de le voir avec les sponsors, cette tenue simple et efficace se place en bonne position dans le classement des plus beaux maillots du Top 14. On attend avec impatience de voir ce que nous ont préparés les autres clubs professionnels. Crédit image : Twitter