Top 14 - Bayonne dévoile ses nouveaux maillots pour 2020/2021 [PHOTOS]

L'Aviron Bayonnais et son équipementier ont présenté les nouveaux maillots des Basques pour la saison 2020-2021 de Top 14.

Crédit image : abrugby.fr

Pas de révolution côté couleur à l'Aviron Bayonnais. Pour ce nouveau maillot version 2020/2021 du Top 14, la formation basque fait dans le classique. Elle a voulu un design épuré en hommage à la tunique des années 30. Du bleu seulement en haut et du blanc ailleurs. On remarque cependant un tissage au niveau de la poitrine et des épaules du plus bel effet. "Le drapeau basque apparait au dos du col pour rappeler l’identité du club et l’attachement à son territoire", explique le club dans son communiqué. La tunique extérieure est plus "travaillée" avec différentes nuances de bleu. Elle met aussi en avant le symbole basque, le Lauburu, qui vient former des prismes "rappelant les multiples facettes de l’Aviron mais également la lumière qui se reflète sur les rives de l’Adour et de la Nive." Crédit image : abrugby.fr