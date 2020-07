Section Paloise : le nouveau maillot fabriqué à 100% à partir de matières recyclées !

La nouvelle tunique de la Section Paloise est fabriquée à partir de matières 100% recyclées. Une initiative écoresponsable.

C'est une première, dans l'histoire du TOP 14. La semaine passée, la Section Paloise dévoilait ses nouveaux maillots (très) réussis pour la saison 2020/2021. Ce qu'on ne savait pas, c'est que l'un d'eux allait devenir... 100% vert. Et on ne parle pas de sa couleur ! Dans un communiqué publié sur son site, le club béarnais révèle ainsi que la tunique pour les matchs à l'extérieur sera "le 1er maillot réplica du TOP 14, fabriqué à 100% à partir de matières plastiques recyclées."

« Le Maillot le Plus Vert est le symbole de la démarche écoresponsable dans laquelle la Section souhaite s’inscrire sur le long terme. »

Une initiative écoresponsable forcément soutenue par son équipementier, Macron, et Total, son partenaire depuis plus de 30 ans. Chaque maillot est fabriqué avec l'équivalent de 13 bouteilles de 0,5L recyclées.

Par ailleurs, "la Section va organiser tout au long de la saison, en collaboration avec Total et Macron, des actions de terrain et de sensibilisation liées à la protection de l’environnement et à la collecte des plastiques."