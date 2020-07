Top 14 - La Section paloise dévoile ses nouveaux maillots pour 2020/2021 [PHOTOS]

Les clubs de Top 14 continuent de présenter leurs nouvelles tuniques en vue de la saison 2020/2021. Place à la Section paloise.

Exit les formes géométriques, le maillot camouflage et le Pic d'Ossau. Si le logo du club tient toujours une place centrale, les nouvelles tuniques de la Section Paloise pour la saison 2020/2021 du Top 14 font dans la simplicité. Du vert, au niveau des épaules, des flancs et des manches, et du blanc à domicile, sans artifice. A l'extérieur, on retrouve un vert plus fluo. On a tenté un motif entre la peinture et la Matrice. Sur cette mouture, les sponsors sont mieux intégrés. Crédit photo : Section Paloise