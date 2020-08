Le MHR dévoile de sublimes maillots pour la saison 2020/2021

Le club héraultais a dévoilé de nouveaux maillots pour la saison 2019/2020 avec un motif "empreinte" et un logo déplacé.

A l'inverse de La Rochelle, l'équipe de Montpellier a décidé de dévoiler de nouveaux maillots pour la saison 2020/2021. Si la tunique de l'an passé était plutôt classique, il semblerait que Kappa ait décidé de frapper un grand coup sur le marché des maillots de rugby. Après Grenoble et son jeu de maillots à l'effigie des Mammouths de la saison 1991/1992 et le Castres Olympique qui clame son amour pour la ville et son histoire, c'est au tour de Montpellier de bénéficier de nouveaux maillots.

Le FC Grenoble rend hommage aux Mammouths avec son nouveau maillot !

La nouveauté de ces maillots se trouve dans le motif "empreinte" sur tout le devant mais pas que. On remarque sur le logo du club ne se trouve pas sur le coeur ou au milieu de la poitrine, mais bien sur le bas de l'épaule, ce qui permet de dégager un maximum l'avant du maillot et le motif. Montpellier affrontera Aurillac le 21 août à 19h45 au GGL Stadium avant de se déplacer à Toulouse la semaine d'après. Si des cas de COVID-19 étaient suspectés, le club a tenu à rassurer tout le monde après cette alerte : "le club est heureux d'annoncer que tous les tests réalisés sur les joueurs sont revenus négatifs". Le club n'a pas encore dévoilé les deux autres jeux de maillots.