Montauban dévoile un maillot vert sapiac pour cette nouvelle saison

L'US Montauban a dévoilé ses nouveaux maillots pour la prochaine saison en Pro D2. Le nouvel équipementier Adidas se portera sur les épaules des Montalbanais.

C'est la période des maillots de Top 14 et Pro D2 qui se découvrent petit à petit. Après Brive, c'est au tour de l'US Montauban de dévoiler ses deux maillots domicile et extérieur avec un vert qui leur est désormais collé à la peau. Le maillot domicile est comme à son habitude vert tandis que l'extérieur est cette fois-ci blanc et vert.

Si la plupart des supporters se plaignent du sponsor au milieu qui gâche l'homogénéité du maillot, le nouvel équipementier Adidas a su redonner à Sapiac ses belles couleurs vertes. Le résultat reste magnifique malgré les sponsors maillot. Les trois bandes de la marque allemande sont bien sûr présentes sur les épaules.

Crédit : Facebook USM Sapiac